打工仔被質疑「扮有女友」逃避去公司活動　網民力撐：做到嘢就得

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-06-27 14:30

職場上除了要有工作能力，人際關係亦是重要一環，但未必人人想交際應酬。有網民日前在討論發文，指有男同事從不出席聚會，每次都說約了女朋友而沒空，但有次在機緣巧合下，發現該男同事孤身一人，遂質疑他應該沒女朋友，「我開始懷疑佢扮有女朋友嚟唔參加公司活動」。不過許多網民質疑，公司活動如果不是辦公時間內進行，同事沒有義務出席，力撐「做到嘢就得啦」，而且認為樓主質疑對方無女友的理據並不足分。

網民稱該男同事每次都說約了女朋友，拒絕出席公司活動。（示意圖／Getty Images）

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有打工仔在香港討論區發文，質疑1名男同事扮有女朋友，藉機不出席公司同事的活動，認為對方不合群：

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雖然有網民認為同事活動應該給個面子出席，否則容易顯得不合群，但有不少人質疑，該同事可能是女友臨時有事才會獨自1人吃飯，也未必想拿出照片讓同事評頭品足，根本沒必要懷疑別人，況且他不想參加公司活動對樓主也沒有影響，質疑「做乜咁想人地參與公司活動？」。有網民指辦公時間外的活動本來就應強制同事參與，不參加不應視作不合群，否則「等於加班無人工」。

網民指同事只要「做到嘢」就得，出席公司活動與否沒有太大關係。（示意圖／Getty Images）

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