牙周病｜可致心臟病？與糖尿病有相向關係？曾通波仔原來有影響！

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-07-03 10:00

文：Gofever高燒編輯 【牙周病 / 心臟病 / 糖尿病 / 牙菌膜 / 通波仔】牙周病是都市人常見的口腔問題，不少人刷牙時發現牙齦紅腫甚至流血，已有機會是患上牙周病的初期症狀。牙周病成因是口腔內的牙菌膜長期積聚並引起炎症。坊間對於牙周病有不少迷思，當中包括有指牙周病有機會引致心臟病出現、牙周病與糖尿病為相向關係，會惡性循環加劇兩者病情…究竟有關迷思是否正確？Gofever高燒編輯團隊邀請了陳澔賢牙科醫生為大家逐一拆解牙周病迷思！

牙周病是都市人常見的口腔問題，除了影響口腔健康，還與心血管疾病及糖尿病有關。（Ｕpsplash）

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牙周病有機會引致心臟病出現？

曾有研究指牙周病者罹患心血管病的風險較高，究竟是否有根據呢？陳澔賢醫生表示，牙周病的確與心血管疾病有關連。牙周病成因是因為牙菌膜長期積聚細菌在牙齒及牙肉表面，牙周細菌可以走入血中，並分泌毒素，令身體一些發炎指標或凝血指標大量提升，引發其他健康問題，包括增加血栓形成，而血栓有機會阻塞心血管管道，誘發冠心病、心肌梗塞等心臟病。陳醫生又指，目前已有醫學研究發現，在心血管疾病患者的血栓內發現牙周病細菌，反映牙周病有機會誘發出現心肌梗塞及心血管病。

建議曾完成通波仔手術或中風患者定期接受牙科檢查

陳醫生提醒，對於曾經中風或曾接受通波仔手術的患者來說，牙醫會建議他們定期接受牙科檢查，確保是否有牙周病、避免牙周病病情惡化，以免牙周病觸發血管閉塞情況出現。

牙周病與糖尿病為相向關係？互相惡化病情？！

除了心臟病外，牙周病與身體其他疾病亦有關連。陳醫生解釋，牙周細菌會觸發炎症，其分泌出的毒素亦會在血管內走，破壞了人體的胰臟功能，導致血糖控制功能變差，因而令牙周病患者較易出現糖尿病。與此同時，糖尿病患者亦會較容易出現牙周病，「因為當體內血糖較高時，血液內含糖量變高，會影響身體其他部位嘅新陳代謝變差，令壞死細胞多於新生細胞，傷口較難痊癒，免疫系統亦會變差，最後令牙肉抵抗唔到細菌，容易出現牙周病。」

因此，糖尿病與牙周病是相向關係，令兩者病情出現惡性循環。陳醫生指，早前已有研究指，糖尿病患者如能成功控制牙周病病情後，他們體內的血糖指數亦會成功降低，令糖尿病病情有所改善。

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（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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