轉工一周後又收Offer　薪金多$3000留定走？　網民建議關注呢一點

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-07-02 14:30

轉工加人工是香港打工仔常見動作。最近有網民分享指，自己於新職位履新約1周後，收到另一份工的Offer，人工比現職稍高，猶豫是否應該轉工。他指現職沒有適應問題，但再轉工則不知道新工同事及工作環境是否適合，「係呢啲情況大家會考慮啲乜？」。

有網民表示於轉新工1周後收到另一份工的Offer，人工比現職新工高少少，不知道應否再次轉工。（GettyImages／視覺中國）

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樓主在香港討論區上發文表示，找新工數個月之後終於成工轉工，直言覺得新工不錯，「返咗一個星期都冇乜問題」。不過同時另一份工也提供Offer，「人工高過做緊呢份少少」，差額約為3000元，因此猶豫應否在短時間內再次轉工。他認為現時職位「各方面都唔錯」，過去一周都適應得到，「如果跳槽，人工係高啲，但係唔知嗰邊啲同事好唔好人，工作環境又好唔好……」，希望網民可以分享看法讓他參考。

網民們普遍表示，轉工與否要主要考慮額外人工的升幅多少、上班地點、工時、公司前景、工作福利等等，如果較高就會考慮轉工。不過亦有人認為，只工作一星期就離職，「冇心為呢間公司做乜要in？」，亦認為現時不應該「轉嚟轉去」，「而家呢份唔錯咪做住先」。

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