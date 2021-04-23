聽前輩講低三成人工入職　網民轉工中伏：HR話人工低冇咁高Offer

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-04-23 11:00

不聽老人言，真的會吃虧在眼前？有網民分享自己的職場經過，指最初聽從前輩建議，以低三成的人工入職，在該個職位工作5年。近日見工時卻多次被HR職員指他人工低，未能提供較高的人工。樓主最後感歎「我後生我肯做肯蝕底原來係罪」，更指前輩的一番話「真係累死人」。

有網民指自己聽從前輩建議肯做肯捱肯蝕底，但轉工時卻感到被累死。（電視劇《我要準時下班》 劇照）

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樓主早前在討論區發文分享，指自己畢業時經常聽到前輩說，年輕人剛投入職場時不要太計較人工，「肯做肯捱，當你儲夠經驗，第日會好好」。結果樓主聽從前輩所言，「用1個比同事低三成人工入咗嚟，做咗5年嘢」，而另外1位同事的舊工作與自己一樣，但他見工時叫高了三成人工，「就係咁，公司所有嘅Allowance同花紅，會因為個人工唔同，又多咗」。

直至樓主計劃轉工時，多次被HR以人工低為由，說「唔會批到一個咁高嘅增幅喎」。他曾經當面反駁HR，質疑自己即使有20萬月薪，對方亦不會以20萬為起點提供Offer，「人工低你就睇前一份工嘅人工，前一份人工人工高又要跟返市價，咩你畀人工唔係要預咗個Budget咩？」。

樓主指自己見工時被HR指人工低，因此不會給予較高的人工Offer。（《穿Prada的惡魔》劇照）

樓主最後感歎，自己年青肯做肯蝕底卻是罪，轉工時一旦接受了較低的增幅，再下次轉工時又會回到同一個問題，永遠重複，狠批聽從前輩「廢嗡」真係累死人。

有網民表示，只有挖角才有機會獲較大的人工增幅，或高人工的職位都需要持有學歷，「你吹到自己咩都識都好難轉到工」。有人安慰樓主指「各有前因莫羨人，人哋有咁多可能人哋有本事呢！」。

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