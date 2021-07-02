女友壞習慣勸極唔改　1句狡辯超錯　港男嘆難頂：好似有隻貞子

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-07-02 21:00

相愛容易相處難，情侶一同生活往往能看到對方的「真面目」。有港男於討論區發文，直言難以忍受同居女友1個壞習慣，指對方吹頭過後經常遺下大量頭髮於洗手盆而未有即時清理，即使多次提醒亦未有改善，甚至不負責任稱「你開水沖走咗佢咪冇咗囉」。樓主表明不介意「執手尾」，但認為女友有責任清理頭髮，不過他也坦言每當女友開口稱讚他，「我又心甘命抵咁做」。

有港男大呻女友的壞習慣屢勸不聽，雖然不介意「執手尾」，但認為女友有責任改善。（《今生是第一次》劇照）

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「我好愛我女朋友，但係女朋友啲壞習慣真係好難頂！」該名港男於香港討論區發文，稱本身一頭長髮的女友每次於洗手間吹頭後，總會遺下大量頭髮於洗手盆內，未有清理便離開，「啱啱起身痾完尿，見到啲頭髮多到好似有隻貞子喺個洗手盆度，都咪話唔驚」。

樓主指曾多次與女友就頭髮問題溝通，惟對方始終未有改善，更似乎不了解問題所在，「問佢點解唔執起，佢話『你開水沖走咗佢咪冇咗囉！』，沖落去會塞㗎嘛，塞咗咪又係叫我整。都唔係介意要幫佢清，但係都唔係話沖咗佢當冇事嘛」。

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樓主指女友其他生活習慣並無問題，「其他嘢都好哋哋」，惟只有執頭髮一事一直沒改善，令他大感無奈，「執起啲頭髮真係好難咩？定係我有問題？我唔夠包容？喺洗手盆嗰啲係散修修咁，要人手group返埋一齊執，隻手個感覺好難受」。

不過他也坦言，每當女友心情好稱讚他時，他總會心軟代勞，不知應如何教導女友養成「執手尾」的習慣，「佢心情好嗰陣會話『你叻嘛！所以你咪要做多啲囉』，俾佢讚下我又心甘命抵咁做」。

樓主坦言見到洗手盆滿是頭髮，令他想到好像有隻貞子。（《午夜凶鈴》劇照）

帖文引起一眾男士共鳴，紛紛表示遇到同樣情況，「我老婆都係，沖完涼吹完頭搞到成個廁所都係頭髮，但都係唔執」、「一係你執，一係等塞」、「自己執啦，因為我都係咁，開頭都有叫，叫叫下自己執都冇咁煩」、「經過我講咗好多次之後, 我老婆而家沖完涼自己執，但佢吹完頭後一地都係頭髮，一樣要我吸塵」。

亦有人認為樓主應繼續與女友溝通而非逆來順受，「叫佢執下囉，一次唔聽咪講多幾次講到聽為止啦，呢個係習慣啫，佢慣咗執頭髮就會執㗎喇」、「樓主應該唔係介意執，係介意已提醒做她仍然唔嘗試改進」、「兩個人相處都係溝通同互相遷就，表達你嘅感受而唔係指示佢要點做，可能會容易啲接受」。

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有台男在討論區分享，指女友從小過得比較苦，所以日常生活習慣省錢，但樓主出身小康之家，2人同居3個月後因為金錢觀不同以致矛盾漸多，有時候女方更會做出不少讓樓主大感尷尬的事，讓他不禁嘆道：「女朋友省錢省到好丟臉」【按圖閱讀女友省錢大法 ▼ ▼ ▼】

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