台婦遇車禍骨折堅持賣菜：會沒錢生活　好心人幫忙擺攤3小時賣晒

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-07-01 22:00

生活逼人，小市民積蓄無多，一旦出現意外隨時是「手停口停」。有台灣任職外賣員的網民昨（6月30日）早發文，指買早餐時目睹1名賣菜的中年婦人被車撞到，受傷骨折後仍堅持要繼續賣菜，而且口中念着「不然生活過不下去」。樓主決意上前幫忙，問豆漿店老闆娘借地方代婦人賣菜。樓主發帖後引來不少好心人光顧，企3小時即賣光所有蔬菜，並將款項轉交予賣菜婦。

有台灣網民發文分享，指目睹1名賣菜婦被車撞倒，但仍憂心無法賣菜賺錢，他便決定出手幫忙。（fb群組「就是愛台東」）

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該名任職外賣員的男子，昨早近7時在facebook群組「就是愛台東」發文，表示當他在豆漿店買早餐時，看到1名賣菜的婦人被車撞倒，當場倒地且腳部流血，但對方未顧及傷勢便說着：「我要去賣菜，不然生活過不下去。」樓主聽後決定出手相助，向豆漿店老闆娘借場地，問清楚菜價後代婦人賣菜，好讓對方安心赴院治療。

樓主在文中續指，若菜有瑕疵，他將以半價出賣，差額由自己補上，事後會將所有款項經豆漿店員工轉交予受傷的賣菜婦人。樓主在3小時後更新帖文，表示所有菜已賣完，共收到1795元台幣（約500港元），感謝眾人的愛心。他又稱已經聯絡到婦人的女兒，得知婦人傷勢不輕，鎖骨斷裂及右腳嚴重挫傷，但賣菜所得的錢已在晚上交到對方手上。

網民看後紛紛留言大讚樓主的善舉，又留言詢問攤檔的位置，「難怪剛剛在關山豆漿看到在賣愛心菜，大家一起做愛心喔」、「我剛去買愛心菜回來」、「疫情下看見台灣最美的風景」、「台東的『景美、人善』又一樁！」、「太慢看到…願阿姨早日康復」；亦有人希望出一分力，「還有什麼方式可以幫助阿嫲呢？」。

（fb群組「就是愛台東」）

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