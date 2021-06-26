台小店送麻薯講明「醫護免費領一盒」　貪心女竟然咁樣理解被鬧爆

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-06-26 17:30

因為疫情，台灣醫護人員的辛勞讓民眾捨不得也很感謝，有些店家也特別作出一些活動優惠辛苦的醫護人員。不過有名網友卻上網抱怨，因為她覺得店家太小氣了！而文章瞬間湧入大量留言引發熱議。

店家講明「持醫護證件可免費領一盒」 台女醫護堅持冇話唔可以「每天免費領一盒」 點圖睇睇原文同網民嘅熱烈反應👇👇👇

+ 13 + 13 + 13

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

原po說店家只說「持醫護證件就可以免費領一盒」，又沒說不能天天去領一盒，她每天都去領一盒給自己家人吃有錯嗎？只是網友也不客氣的回應：「體恤醫護才免費給醫護人員領，但沒人會天天免費去領吧！妳都不會覺得不好意思嗎？」

原本想取暖卻被網友狠打臉，大家覺得到底是誰的國文解讀有問題？「一張証免費拿一盒跟每天拿一盒意思差很多好嗎？」、「對客人要有禮貌沒錯……但，客人是有消費的，而你，只是個每天都去領免費麻糬的路人，有消費嗎？」、「你可以看看自己的發文『持醫護證件可以免費領一盒吃』，但是你每天都去拿早就超過一盒，代表你已經不符合他們贈送的規定對象！」。

也有網友突破盲腸：「別的醫護為了防疫忙進忙出的，怎麼你這麼閒，閒到可以天天去領麻糬？」、「我認識的醫護都累趴了，怎麼還有辦法天天去呀？！」。

【延伸閱讀】阿爸染疫亡阿媽被玩殘 確診又唔使隔離 台網友怒揭誇張防疫亂局（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 13 + 13 + 13

【相關圖輯】台醫院竟有疫苗也不准護士打 男友怒爆心寒真相：制度在殺人了！（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 9 + 9 + 9

【延伸閱讀】台網民熱議最快飛美國打疫苗方法 最狂攻略17日搞掂5萬台幣有找（點圖放大閱讀）👇👇👇

+ 9 + 9 + 9

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】