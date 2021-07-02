迷信老爺恨抱孫　要求夾日子時辰剖腹生　新抱壓力超大：都未大肚

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-07-02 16:30

生兒育女是人生大事，長輩因「恨抱孫」而催促生孩子是不少年輕夫婦會遇到的家庭壓力。有港女早前於討論區發文抱怨，稱與丈夫正計劃生小朋友，老爺得知消息後大感興奮，但竟因個人迷信，要求她夾好日子及時辰產子，必要時更要選擇剖腹生產，令她頓時感到極大壓力，認為老爺想太多，坦言自己「𠵱家都未大肚」。

有港女抱怨稱老爺得知她與丈夫計劃生兒育女後即「超前部署」，要求孫兒夾好日子時辰才出生。（《香港愛情故事》劇照）

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「其實呢，我就未生，計劃啫。」該名港女於香港討論區發文，稱與丈夫正計劃生兒育女，「因為老爺奶奶問起，我哋就講咗出嚟話plan緊生」，兩老得知後亦非常支持。港女指老爺對有機會抱孫感到期待，「佢勁興奮，一直喺到睇資料」。

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至上周三（23日）一家人食飯時，迷信的老爺突然認真起來，再次提起生小朋友的事，更表明希望孫兒將來能於良辰吉時出生，「佢好認真同我哋講最好邊月邊日生小朋友，仲話邊個時辰生最好」。港女只好敷衍老爺指「呢啲好難預到咁準」，惟對方即表示「可以剖腹生」，令她頓時「壓力山大」，「其實呢，生小朋友呢啲唔係想生就中，同埋咁樣我哋都有壓力，早知就唔講住」。

樓主續指，自己與丈夫並不迷信，最多亦只會看看星座運程，對生育一事抱着「順其自然」的心態，同時也因不想留疤而希望自然生產。然而老爺想法較傳統，除了迷信亦希望她能誕下男丁，「我都明老人家點諗，但呢啲預計唔到」，不禁認為老爺想得太多，又擔心未能滿足對方的要求。

港女與丈夫甫計劃生孕，至今尚未懷孕，即感到來自老爺的壓力。（《香港愛情故事》劇照）

不少網民也認為，生兒育女最好還是順其自然，迷信之說不應成為要求或壓力，「你老爺咁迷信，就應該明白命運天定嘅，點可以隨便由人改，想幾時生就幾時生」、「夾唔到好時辰係咪唔生出嚟？」、「幻想就美好，現實係好難實行，無夾得咁準」。

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