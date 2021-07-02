英「貓殺手」刀襲貓釀9死7傷　冷血疑兇拒認罪　貓主1招搜證破案

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-07-02 19:00

英國於2018年發生狂徒連環獵殺寵物貓案件，疑犯被捕後竟自稱是愛貓之人，更否認所有控罪，幸貓主自行設法搜證，終成功令狂徒入罪！該名出沒於白禮頓（Brighton）的「貓殺手」，9個月內接連用刀刺傷16隻寵物貓，其中有9隻重傷不治。雖然動保組織人員很快認為事件是連環殺貓案，但當地警方遲遲未有找到線索，直到首隻遇害貓咪主人安裝閉路電視，終成功拍到犯人行兇過案，為案情取得重大突破。警方憑證據拘捕任職保安員的男子，他被捕後否認所有指控，但因證據確鑿，日前被判16項刑事毀壞及持刀罪罪成。

英國男子Steve Bouquet連續襲擊16隻貓，其中9隻死亡，他日前被判16項刑事毀壞及持刀罪罪成。（警方圖片）

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案件發生於2018年10月至2019年6月，英國蘇塞克斯郡東部城市白禮頓出現「貓殺手」，先後刺傷16隻貓，釀成9隻死亡，許多主人都發現貓咪是出門散步時，卻在門口離奇地受傷流血，有些更拖着條長長的血跡，相信遭人用手施襲受傷。

警方調查後，直至於2019年12月底才拘捕54歲男子布凱（Steve Bouquet），他在購物中心任職保安員，當地法院一度限制傳媒報道案件，至周三（上月30日）刑事法庭宣布他罪名成立後，案件才有更多細節曝光。

案情指，慘死的9隻貓咪包括Hendrix、Tommy、Hannah、Alan、Nancy、Gizmo、Kyo、Ollie，都在白禮頓市中心及周遭的住宅街道上遇害，首案發生於2018年，第1隻受害貓咪名叫Hannah，而所有遇襲的貓身上都有刀傷，受害貓主認為事件相當可怕，令當地貓主人心惶惶，但警方經過多月始終找不到兇手，當地動保組織亦有追查此事，並與獸醫聯絡記錄貓咪們受傷情況、出事地點等，肯定牠們是被人刺傷，並非被車撞，而且很可能是連環殺貓事件，惟案件一直無進展。

有遇害貓隻的主人安裝閉路電視找兇手，成功拍到鄰居的貓遇襲過程，成為破罪關鍵。（警方圖片）

當地警方對案件束手無策之際，首隻遇害貓咪Hannah的主人決定自行搜證，更為此特地安裝閉路電視，終成功拍攝到疑犯其中1次犯案過程，成為破案關鍵證據！閉路電視於2019年5月拍到疑犯布凱犯案過程，見到他捉着9個月大的貓咪Hendrix，他在街上停下摸貓後將牠抱起，並從背部拿出武器施襲，Hendrix負傷後跑回家中，主人發現牠身後有條長長的血跡，可惜Hendrix最後因傷勢過重死亡，但片段成功令「貓殺手」身份曝光。

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警方追查2天後拘捕布凱，從他的手機中發現2隻遇害貓咪的照片，又從手機位置數據中，發現他案發時在貓咪遇襲區域出沒，手提電腦中又看過「無數」狗隻殺貓影片，又瀏覽該市1個失貓網站等，懷疑他正是連環殺貓兇手！更關鍵的是，調查人員在布凱家中發現1把刀，法醫發現刀柄上有他的DNA，而刀身驗出了貓咪的DNA，懷疑是兇器，但他當時辯稱是在超市外撿到刀子。

其中1名主人Jeff Carter的貓Nancy在2019年3月遇襲，他當天在家門口發現一灘血，然後見到Nancy躲在床下底，身體右側有個大傷口，而且還在流血，Nancy其後心臟驟停，接受CPR及戴上呼吸機搶救後終告不治。當天同樣時間，有市民在該區發現1名禿頭男子在街上彎腰受郁動手臀，可能在拍照，形跡可疑，他後來在警方認人程序中，確認該名男子是布凱。

從警方上傳的審問影片所見，他作供時異常冷靜，強調自己對動物沒有威脅，自己更是愛貓之人，稱自己只是從報紙、網上得知殺貓案的事，但因證據充足，他最後被落案起訴。

布凱日前被判罪成，法官Jeremy Gold 感嘆在疫情封鎖期間，他們格外明白飼主有多需要寵物的陪伴和安慰，故事件對主人們造成很大影響，明白事件引起社會關注，會將經驗分享予國內執法團隊，案件料7月12日判刑。

（綜合）