最無恥偷窺狂？理直氣壯同隔離屋師奶投訴：點解你個女間房唔開窗

家是每個人最放鬆舒適的地方，要怎麼擺設及生活，別人是無權干涉的，但有網友在爆怨公社發文表示，鄰居竟因為自己不開窗而跟母親抱怨，連陽台放拖把他也要管？



偷窺仲怪人哋做乜唔開窗？點圖睇睇女網友嘅爆怨分享👇👇👇

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女網友在爆怨公社發文表示：「爆怨一下白目鄰居死老頭，跑去跟我媽說什麼：你女兒的窗戶為什麼都不打開？不通風 會發霉！而且我每次去看，你女兒的陽台為什麼要放兩隻拖把？下雨天為什麼不把拖把收進去？拖把在那淋雨，我看了很煩！」其後女網友再發文更新：「那噁心變態死老頭連男的也不放過，上次他還跟鄰居男大生說，你陽台曬的內褲都破了，為什麼不買新的？」

網民回應：「強迫症吧，一直堅持別人要照自己模式做」、「再多掛兩支拖把讓變態老頭更煩」、「媽媽說：我女兒沒住家裡……你是看到？」、「把兩隻拖把掛在不打開的窗上~」、「根本變態」、「去下載女鬼的圖片放大掛在陽台，再看啊！」、「他叫妳開窗，是想看到什麼」、「回他一句，等你瞎了我就開窗」、「變態還要別人開窗，笑死」、「為什麼一定要開窗戶？等他來偷窺喔！奇怪了~這老人不會管太寬嗎」、「誇張至極，偷偷看也就罷了，竟然還來講一些莫名奇妙的話」。

這種鄰居讓許多人都覺得無法忍受，畢竟要怎麼生活是自己的事情，真的輪不到鄰居來指手畫腳！

【同場加映】同鄰居起爭執後 驚見對方喺騎樓燒香擺陣 師兄級網友：恭喜了！（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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【同場加映】女鄰居日日自言自語 那夜凌晨終聽見呢喃內容當場嚇破膽（點圖看看網友分享原文）👇👇👇

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