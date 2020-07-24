貴婦變潑婦？台網紅住豪宅遇最無品鄰居　一個動作嚇窒愛莉莎莎

27歲台灣網紅「愛莉莎莎」日前透露在台北市買下千萬豪宅，雖然權狀不到20坪，但因為是在北市黃金地段讓許多網友都相當羨慕。23日她突然在IG上爆料，在社區電梯看到鄰居的醜態，直指「一堆貴婦瞬間變潑婦」，讓她「傻爆眼」。

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愛莉莎莎23日在IG透露，社區三部電梯其中一部壞掉，竟看見「一堆貴婦瞬間變潑婦」兇社區管理員，隨後管理員帶著大家搭另一部電梯，豈料排在愛莉莎莎後面的女人先是很兇的說「借過」，接著把她擠開。

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事後愛莉莎莎回想起這一幕，讓她氣得直呼「我真的傻爆眼」，她不解為何一堆年輕打扮漂亮的女生「教養都這麼...」，這讓她不由得感慨地說：「有些人年紀輕輕買房或是付得起高額房租，就變得非常霸道蠻橫，真的是很難看！」對此，她也表示會引以為戒：「我今天只從這些人身上學到，爬得越高要越懂得彎腰，對待所有服務你的人都要再三感謝，才不會變成那副鳥德性！」

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