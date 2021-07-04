消費券｜阿爸堅持書面登記　突稱填錯資料交埋表　港男：虛驚一場

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-07-04 17:00

【5000元電子消費券／登記網站網址連結／AlipayHK／八達通／Tap & Go／WeChat Pay／申請方法資格】政府推出的電子消費券計劃今早（7月4日）早上6時起登記，截至早上9時，有逾20萬名市民完成電子登記。當局接受書面登記，有網民在討論區發文，指父親堅持書面登記，惟「交表」後發現填錯資料，他卻想起政府根本未開始收表，擔心父親的個人資料流出。不過，幸好樓主後來發現此事僅虛驚一場，只是溝通問題上的「大烏龍」。

有網民發文指，父親堅持書面登記5000元消費券，卻填錯資料並且「早交」，幸好後來證實只是虛驚一場。（資料圖片）

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樓主上周三（6月30日）在香港討論區發帖，大嘆父親不懂使用電腦，故自己一早已表明會幫忙網上申請，未料父親仍然要親手填表格，並突然在上周三早上告訴他，懷疑自己填錯資料，讓樓主大感無奈，「好哋哋幫佢填唔要，填完又唔畀我check」。

不過，樓主其後驚覺政府根本未開始收表，父親卻表示已交表登記，「而家唔知佢亂交啲表格去邊度……」。事隔2天後，樓主再更新帖文，表示問清楚事件來龍去脈後發現是「虛驚一場」，原來父親只是將表格交給外傭，讓對方幫忙提交，「所以佢同我講交咗」。

樓主指父親不懂用電腦，故堅持親自填寫書面表格。（《香港愛情故事》劇照）

根據政府網頁顯示，選擇書面登記的市民可在7月4日至8月14日期間，把表格連同香港身分證複本於辦公時間投入郵政局或指定銀行分行內的收集箱，毋須親身排隊遞交表格；當局7月5日開始收表。

若市民在遞交登記後發現填錯資料，可聯絡消費券計劃熱線（185000）查詢登記進度；視乎有關資料的重要性，「消費券計劃秘書處」職員或聯絡登記人，並在核實登記人身份及有關資料後註銷原有登記，要求登記人重新提交登記，登記人不應在原有登記未被註銷的情況下，重複遞交登記。

消費券登記網站連結請按此（7月4日早上6時開始）

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