消費券登記連結｜八達通、AlipayHK等網上登記教學！教你搵識別碼

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-07-03 21:47

【5000元電子消費券／登記網站連結／AlipayHK／八達通／Tap & Go／WeChat Pay／申請方法資格】政府推出的電子消費券計劃7月4日早上6時起登記，但究竟AlipayHK（支付寶）、八達通Octopus、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay Hong Kong（微信支付）4個指定支付工具登記消費券方法各有不同，以下一文盤點4款支付工具登記消費券方法，包括如何查看特別識別碼等，讓你快速完成登記。

即睇AlipayHK、八達通、Tap & Go、WeChat Pay登記消費券步驟，教你如何查看特別識別碼！▼▼▼

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消費券登記網站連結請按此（7月4日早上6時開始）

再看各款支付工具消費券分發期數、使用到期日▼▼▼

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AlipayHK、八達通、WeChat Pay及Tap & Go領消費券優惠一文看清，即睇用邊款登記最著數▼▼▼

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4款電子支付工具開通方法話你知

1.支付寶香港 AlipayHK

支付寶香港是僅次於八達通、獲67%港人使用的電子支付工具；若只計算手機支付，更只有Payme和支付寶香港獲逾6成港人使用，以下為AlipayHK的申請及開通方法：

2.微信支付 WeChat Pay HK

不少人也有微信社交程式，但卻並非人人也有微信支付，以電子錢包使用量計算，2021年WeChat Pay於香港的使用率為9%，與獲42%港人使用的AlipayHK相差逾3成，惟WeChat Pay仍是第二多本港商戶接入的電子錢包的工具，與首位的AlipayHK僅差2萬間。以下為WeChat Pay的申請方法：

3.Tap & Go拍住賞

根據調查資料，Tap & Go拍住賞是各款電子支付工具中最少港人使用的1款，使用率為8%，與首名的八達通相距逾8成。財政司司長陳茂波說，政府在物色電子支付工具營辦商時考慮了一籃子因素，包括工具的普及度、使用方便程度、商戶覆蓋面及營辦商的相關經驗和配套、籌備所需時間等，同時徵詢了香港金融管理局的意見，希望市民能選擇到合適的工具。以下為Tap & Go拍住賞的申請方法：

4.八達通

作為港人最熟悉的電子支付工具，相信毋須多介紹，現時全港有95%以上年齡介乎15至64歲的港人擁有八達通，不過你知道手上的八達通是什麼版本嗎？以下為個人版及普通版八達通的申請辦法：

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除了登記方法，亦要緊記消費券申請資格，有3類人無份，另有9項消費類別不適用▼▼▼