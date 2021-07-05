有蛇呀！老公1句話　令老婆獨守眼鏡蛇半小時 　網民：先打死老公

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-07-05 14:00

突然見到有蛇已經令人極度懼怕，更何況要與毒蛇共處一室？台灣1名人妻在網上發文，表示日前在家中的蛋籃上看到1條眼鏡蛇，丈夫隨即聯絡消防局，並吩咐妻子「盯着牠」，結果人妻果然「聽話」，留在原處獨守着眼鏡蛇半小時，其後才有蛇王到場把毒蛇捉走。網民看過帖文後紛紛大開玩笑，直指「叫我跟蛇獨處半小時我會先把老公打死」，又反諷稱「妳嫁對了老公」。

有台灣人妻在網上發文，指日前在店內的蛋籃發現眼鏡蛇，丈夫卻叫她「盯着牠」，結果她與蛇共處一室半小時。（fb「爆怨2公社」影片截圖）

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該名人妻在facebook群組「爆怨2公社」發帖並上傳影片，稱她在店內看到1條蛇，差點就拿起鋤頭準備捉蛇，但靠近一看卻發現竟是眼鏡蛇，丈夫則處變不驚地致電消防局，後透過動保處聯絡蛇王。人妻續指，「我先生派給我任務就是『盯着牠』，我就跟眼鏡蛇獨處半小時，我獨守」。

待蛇王到場捉蛇後，人妻當時才知道眼前的是毒蛇，即使捉蛇行動已完結，但她每次回想大感可怕，慶幸與牠共處一室時，眼鏡蛇沒有四處亂竄。她又提醒網民，「下次如果看到蛇，切記不要自己動手啊」。

帖文引來熱議，有網民大讚樓主勇敢，但不禁問道事發時其丈夫身在何處？反諷道「妳嫁對了老公」、「叫我跟蛇獨處半小時我會先把老公打死」。有人稱眼鏡蛇只是為了找吃的才「闖入」蛋籃，「吃到飽的概念」、「牠也是為了討生活，肚子很餓找不到東西吃」。有人則分享自身經歷，提醒其他網民千萬不要自行捉蛇，「真的不要衝動，曾經我也遇過蛇要去抓牠，那時候我才知道，牠會飛；當下看牠彈射往我這飛來的時候，真的嚇到了」、「牠們彈力不是蓋的喔！所以真的不要自己抓！」。

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