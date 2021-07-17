夏日7大消暑凍飲糖份排行榜　榜首含糖量多汽水三成　呢個最健康

文：註冊營養師陳穎心

在酷熱天氣下，喝冰涼的消暑飲品的確是一大享受。然而，不少凍飲的糖份都相當高，經常飲用容易致肥，更可能影響血糖控制。以下為大家拆解夏日各款受歡迎凍飲的高糖陷阱！



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台式飲品1杯計算有8-9茶匙糖！接近成年人每日糖份攝取量上限

近年非常流行的台式飲品，如珍珠奶茶及芝士奶蓋綠茶，每100毫升糖份看似不算太多，有約1.5茶匙糖。但是，部份台式飲品大杯裝約有700毫升，一杯計算便有8-9茶匙糖，已接近成年人每天糖份攝取量上限（建議每天不攝取超過10茶匙糖）。

紅豆冰及雜果冰的糖份高過汽水

另外，汽水被公認爲高糖飲品，1罐330毫升有近6茶匙糖，但原來紅豆冰及雜果冰的糖份更高，同樣份量份別有約8茶匙及6.5茶匙糖。此類飲品應盡量避免，如真要飲用，最好選擇微甜或少甜及細杯裝，並只適宜間中飲用。

夏天不少人愛飲台式飲品消暑，但當中所含糖份已達每天攝取上限。（ＧettyImages）

300毫升鮮橙汁1樽已經有5.5茶匙糖

此外，鮮果汁雖然含有水果的維他命及抗氧化營養素，但當中卻含有果糖，因此熱量並不如大家想像般低。成年人每天建議水果攝取量爲2份水果，1份相等於1個小型蘋果、1個奇異果、或半條香蕉。1杯250毫升果汁最少有2至3份水果的份量，而市面上一些樽裝果汁更有300至500毫升，喝1樽已超過1天的水果建議攝取量。以300毫升的鮮橙汁爲例，1樽已經有5.5茶匙糖，相比一般330毫升汽水的6-8茶匙糖只稍爲低。即使純果汁的糖主要爲果糖，但過量果糖同樣會被轉化爲脂肪儲存於體內。

營養師教你健康之選

如果想喝果汁，要選擇無添加糖之餘，建議每次最多200毫升，並減少當天水果的攝取量。另外，椰青水的糖份比其他果汁相對較低，每100克只有半茶匙糖，是較好的選擇。

想避免從凍飲中攝取過量卡路里，又不想喝清水的話，市面上仍有不少無糖的選擇。茶類飲品有無糖綠茶、玄米茶、烏龍茶、茉莉花茶、紅茶、麥茶、豆茶等。喜歡有汽飲品，可以選擇有果味的無糖梳打水、有氣水或無糖汽水。樽裝或罐裝黑咖啡或微糖咖啡亦是較低熱量的選擇。

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（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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