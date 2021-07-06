倒追十二星座男必殺技：喺巨蟹屋企放自己張相　同天秤玩深情對望

撰文： 星座屋 最後更新日期： 2021-07-06 15:30

愛情或許是這個世界上最偉大的存在。它能夠讓渺小的人充滿著巨大的能量；它能夠讓悲傷的情緒瞬間消散，它能夠讓黯淡的天空綻放光彩；愛情是美妙的，它充滿著讓人無法抗拒的魅力，但如果想要追尋生命中的真愛，卻並不是一件輕鬆容易的事情，往往在愛情的道路上都艱辛無比。

男女對待愛情都有著不同的解讀，男生會視愛情為一場尋覓獵物的遊戲，他們需要用各種各樣的手段，擒獲自己心愛的人；而女生則會認為愛情是一次心靈的狂歡之旅，冥冥之中的緣分就能讓兩個人惺惺相惜、越靠越近。女生把愛情看的太過美好，並全心全意地投入其中，但往往愛情也給她們帶來了滿身的傷痕，女生總是傻傻的陷入愛情陷阱，無法自拔、甘願淪落。

現如今，愛情需要更高的段位才能掌控。很多單純善良的女生，禁不住男生的撩撥就盲目的踏入愛情中，殊不知，往往反客為主，才能成為愛情裡的勝利者。所以女生們不要再為愛疑惑了，要學會掌控愛情反撩男生，才能更好的經營情感。

那麼今天就給小伙伴們分享獨家貼士！教你高段位反撩12星男，輕鬆抓住他們的心！（點圖繼續閱讀）👇👇👇

+ 19 + 19 + 19

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

【延伸閱讀】日本心理測驗：圖中4對夫妻你覺得邊對最幸福？答案反映你戀愛觀（點圖放大閱讀）👇👇👇

+ 10 + 10 + 10

【延伸閱讀】十二星座最常被誤會嘅事：金牛座其實唔拜金 雙魚唔係天生愛做戲（點圖放大閱讀）👇👇👇

+ 41 + 41 + 41

【本文獲「星座屋」授權轉載，微信公眾號：xzwcom】