心理測驗｜掌紋、掌相以至指甲的形象也可以測出一個人的愛情或事業運，但原來一個人最慣常的「伸手動作」都會反映潛藏性格與內心世界？

肢體語言也是可表達愛意的方式之一。(《愛的迫降》劇照)

時常看見街裏的情侶不時牽起雙手，這種肢體語言就像是表達愛意的方式之一。近日韓國網絡流傳一個「伸手動作」看內在個性的超準心理測驗，不需要任何道具，只需要簡單伸出手，就可以輕易窺探到對方的性格與潛在內心？

▼▼▼【按下圖查看心理測驗結果】▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

同場加映：【按下圖看】從挑選食物口味到日常生活作息的習慣，這些無傷大雅的行為也可以揭示我們的性格。如今就連平日自己也沒有注意到的「小動作習慣」，也可洩漏自己隱藏的真實心理狀態？例如：喝飲料而不自覺愛咬吸管的你，其中是想隱藏這個……？（延伸閱讀）▼▼▼

+ 11 + 11 + 11

▼▼▼同場加映：【按下圖更看多心理測試】想快速了解對方適不適合自己，除透過對方吃飯時習慣、刷牙習慣或走路姿態習慣可一探究竟外，原來一個人的「脫鞋習慣」也可以表露對方潛在的個性特徵？（延伸閱讀）▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

▼▼▼同場加映：【按下圖更看多心理測試】一個人是否容易出軌其實很難看透，自以為自己是好情人，但遇上「心機婊」時卻毫無抵抗力，遇上事事貼心如情人的好同事，也難免投放錯誤情感。如果想知道自己是否容易出軌，不如做一做以下心理測驗，了解自己有沒有潛在出軌傾向吧！（延伸閱讀）▼▼▼