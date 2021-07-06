東鐵線9卡車啟用近半年　網民熱議3大罪狀：未開工已經打輸仗

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-07-06 14:00

港鐵新信號系統啟用後，東鐵線12卡車由今年2月起逐步換成9卡列車。新安排運作至今備受網民討論，有乘客最近在網上發文，力數東鐵線「3大罪狀」，除班次減少、車廂悶熱外，又指在中間站大埔或火炭開出的特別車太少，慨嘆「返工係一日嘅開始，未開工已經打輸場仗…」。

東鐵線自今年2月啟用9卡列車，有網民發文熱議其「3大罪狀」。（資料圖片 / 港鐵提供）

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有網民日前在facebook發文，批評東鐵線自從12卡車變成9卡車後，單一列車載客量已大減4分1，更感覺班次減少及減速，「每朝返工，個個頭都係冒汗，真係冒汗唔係作大，架車係熱到暈㗎」，並指每個站均有無法上車的乘客，難以想像日後落馬州和羅湖完全通關，其他站的乘客將如何上車。

另外，樓主再直斥「唔好喺繁忙時間整啲旺角東做總站嘅車好嗎？」，形容每天自己都要到紅磡轉西鐵（屯馬線），一旦有旺角東作總站的列車，不少往紅磡的乘客又要一同逼下一班列車，而此問題在9卡車尤其嚴重。他又提出，以往東鐵列車間中有大埔和火炭站開出的特別班次，惟現時卻疑似消失，令中間站的乘客在繁忙時間上車難上加難。

樓主在文中懇求港鐵改善東鐵線問題，指「而家每日返工好似打仗咁」、「求求你，幫幫手，以服務乘客為大前題，返工係1日嘅開始，未開工已經打輸場仗…」。

帖文引起不少網民的共鳴，留言斥「好憎9卡車」、「9卡車又熱又不通風」、「每朝太和已經係要逼上車」。不過，也有部份網民非常滿意東鐵線的服務，「你話每個站都有上唔到車嘅乘客，點解我上到你上唔到先？」、「冷氣溫度剛好，沒問題」。

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據港鐵解釋，由於東鐵線將由紅磡伸延過海至香港島，為配合港島區新鐵路路段的空間限制，東鐵線12卡車將逐步更換為9卡；屯馬線全線通車後，預計能紓緩東鐵線來往九龍的乘客量，而當東鐵線在2022年伸延過海，配合新信號系統，將能提升班次，港鐵會定期檢視列車服務及班次，在有需要時作合適的車務安排。

（facebook）

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