東鐵線9卡車啟用　乘客呻逼爆上唔到車　網民：仲話發展新界東北

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-02-08 12:00

港鐵新信號系統於上周六（6日）正式啟用，東鐵線會有9卡及12卡的列車同時運行。港鐵曾指出9卡車載客量比原本的12卡車少兩成，但會根據客量變化調整班次。今日（2月8日）是9卡車投入服務後的首個工作天，有網民在討論區上發文，批評9卡車「已經爆到門口」，未能上車，獲得不少網民回應表示有同感。

東鐵線新9卡列車原定於2020年9月12日正式投入服務，列車由韓國承建商Hyundai Rotem負責設計、供應、製造以及營運測試。但計劃在9月11日煞停，最終延至2021年2月6日才投入服務。（港鐵提供）

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有網民在親子王國討論區上以「強烈要求不要9卡列車」為題發文，指自己平時坐東鐵線上班，「今天有班車上不到，已經爆到門口，只能等下班車」。樓主之後又說下班車以旺角東為終站，自己都經常乘車，「有時有位坐，今天旺角東車到了大圍站，有人上不到車」。

有人在留言中提到，近期不少公司仍然安排在家工作，「如果而家搭MTR都逼嘅話，咁之後正常返工時點呀」。另外有人分享個人經驗，於早上7時半在大埔墟上車時遇到9卡列車，「但太多人，上唔到，3分鐘後嗰班就係去旺角東，都係9卡車，又一樣咁多人」，只有幾個人可以上車，亦多人到連扶手也捉不到。有人提到，新界東交通依賴東鐵線，政府需要考慮相關配套，「仲話發展新界東北，不敢想像」。

東鐵線新信號系統及新9卡列車最初原訂2020年9月12日投入服務，不過受「入錯線」等問題影響，最終延至今年2月6日才啟用。屆時原本於東鐵線行駛、俗稱「千九」的 港鐵近畿川崎列車（右），將不再於東鐵線行駛。（張浩維攝）

持相反意見的人就表示，舊系統已經太舊，使用新系統和9卡車可以提高安全度，「要9卡就9卡，最多加密班次」，「早啲出門就鬆動好多」。

同場加映：位於大圍站的上蓋物業柏傲莊早前開賣，優越的地理位置令它成為樓市熱話，但有網民就指「買大圍站，不如買沙田站」，同樣引起網民熱議▼▼▼

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不過很多網民都不贊成樓主的看法▼▼▼

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