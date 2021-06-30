屯馬線｜網民呻坐到屁股痛　紅磡「回頭車」絕唱　屯門人成輸家？

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-06-30 18:00

港鐵屯馬線於周日（6月27日）全線開通，此路線連接新界大西北與馬鞍山地區，單程行車時間達73分鐘。有屯門街坊近日在網上討論屯馬線通車帶來的影響，不少人都大呻屯門站人流增加，列車很快便沒有座位，而大批在紅磡和尖沙咀上車的打工仔亦慨嘆再沒有「回頭車坐呢支歌唱」；而最令一眾屯門友擔心的，便是巴士線或因此減少和取消班次，令堅持「屯公出城」的市民大受影響。

屯馬線周一（28早）迎來首個上班上學日，適逢黑雨，車廂未算太擠逼。（資料圖片 / 張浩維攝）

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屯馬線連接原有的西鐵線和馬鞍山線，以8卡列車行駛，通車後首個工作天（28日）就遇上紅雨及黑雨，上班人流受影響；直至最近2天才開始正式接受「壓力測試」。不過，許多屯門街坊一早熱議屯馬線開通所帶來的影響，有人直指屯門雖然是總站，但現在列車開出前不一會就沒有空位，相信部份原先乘搭巴士的巿民選擇改搭港鐵，令列車在繁忙時間「逼上加逼」。

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屯馬線全段車程73分鐘，有屯門居住、馬鞍山上班的網民分享指，男友坐足全程後大感「Pat Pat痛」，笑言日後坐車要「自備cushion」；即使在紅磡和尖沙咀上班的打工仔也有不滿，「喺尖東冇回頭車坐呢支歌唱」、「平時紅磡總站都有位坐，而家食蕉啦」，紛紛建議港鐵在紅磡站安排空車接載乘客至屯門。

屯馬線周一（28日）迎來首個上班上學日，適逢黑雨▼▼▼

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