MUJI無印匙羹正中間有洞　網民熱議有咩用　官方揭曉真正用途

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-07-07 20:00

【MUJI / 無印良品 / 家具】匙羹穿了個洞仲有咩用？內地網民日前在社交平台分享1張有趣的照片，只見生活品牌MUJI無印良品1支疑似湯匙的餐具，竟穿了1個圓圓的洞，令不少人好奇到底用來做什麼。照片瞬間引起極多討論，網民絞盡腦汁，運用創意猜想當中用途，如製作肉丸、吃西瓜或是減肥專用湯匙等。

從照片可見，1支湯匙中間挖出一個鈕扣般大小的圓形洞，如果撈湯或舀食物都很容易漏光。（小紅書圖片）

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該名內地網民在「小紅書」上載照片，並指「我懵了啊，無印良品湯匙的作用是啥？在線等」。從照片可見，1支湯匙中間挖出一個鈕扣般大小的圓形洞，如果撈湯或舀食物都很容易漏光，似乎不太有用。

從照片可見，1支湯匙中間挖出一個鈕扣般大小的圓形洞，如果撈湯或舀食物都很容易漏光。（小紅書圖片）

不少網民都認為產品是用來做丸子，將肉漿壓在有洞湯匙上以擠出一球球，又有人認為是分蛋器，或吃餛飩專用的湯匙，另有網民笑言是減肥人士專用，讓他們每次撈起來都有一部份食物漏掉，就能減少食量，亦有人稱可能是用來擠黑頭等奇怪用途。

即睇「穿窿」湯匙真正用途，原來好有用▼▼▼

翻查無印良品網頁，香港MUJI亦有同一款產品，名為「不銹鋼沙律匙」，指設計適用於各種料理，一支售價為50元，不過台灣無印良品官方網站則把湯匙命名「分菜杓」，可在分菜時瀝掉湯汁，售199元新台幣（約55港元）。

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