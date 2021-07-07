2歲仔黐實外傭　在職港媽質疑姐姐縱容所致：我真係好心酸好妒忌

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-07-07 10:00

不少雙職父母也會聘用外傭打理家頭細務及照顧子女，但卻擔心子女與對方過分親近。有港媽於討論區發文，稱兒子自2歲起「突然好黐工人」，平日換尿片、洗澡或半夜睡醒也會首先找外傭。她認為姐姐平日縱容兒子，導致兒子習慣對方照顧，惟因自己有工作在身，只能繼續依賴姐姐協助，坦言「作為阿媽我真係好心酸好妒忌」。

有港媽大呻2歲兒子與外傭過分親近，認為情況因對方縱容兒子所致。（《爸媽不在家》劇照）

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該名帶職媽媽於親子王國討論區以「我個2歲寶貝仔好痴姐姐」為題發文，指因工作關係，已聘請外傭照顧年幼兒子。不過她發現兒子自2歲開始「突然好黐工人」，生活上大小事也首先找姐姐幫忙，「例如換片、沖涼、唔開心、驚驚、半夜扎醒……之前都唔會」，直言身為媽媽非常難受，「我真係好心酸好妒忌」。

港媽指，平日為了與兒子建立關係，與丈夫每日下班後也會趕回家陪伴，「沖涼、玩、講故事、『暗』瞓覺、飯後散步都係我同老公做。放假都會3口子出街，唔會帶姐姐」，間中也會讓本身與姐姐同房的兒子到兩人的房間內一同睡覺。

看到兒子常常「黐實」外傭，港媽直認心酸及妒忌。（《親親我好媽》劇照）

不過近日每當兒子半夜醒來，也會即時找姐姐，「我嘗試過幾次半夜佢喊住搵姐姐時氹佢，同佢講姐姐瞓咗、放咗工，佢自己攬住公仔走出門口去姐姐間房拍門，坐地下等姐姐開門同喊到癲咗」。她明白兒子並非刻意與自己疏遠，惟仍難以接受現實，「作為阿媽我真係好心酸好妒忌。我當然知道姐姐對佢好先會咁，但真係唔可以咁睇得開」。

港媽認為兒子與外傭過於親近，除了因她未能貼身照顧，也與姐姐事事縱容有關，如兒子半夜一哭，姐姐便會將其抱到自己床上一同睡覺，令兒子久而久之習慣對方陪伴，「我覺得俾佢同姐姐瞓好錯，但老公又話姐姐好辛苦冇得瞓，由佢。而家咪搞成咁囉，同我地瞓都要搵返佢囉」。她大呻情況不知何時才有改善，已令她一度情緒崩潰，「都唔知要忍幾耐，我試過半夜自己一個人喺廳到喊」。

港媽直指事件已令她一度情緒崩潰，網民則紛紛安慰她毋須過分介意。（《爸媽不在家》劇照）

帖文引起一眾在職家長共鳴，紛紛安慰樓主毋須過分介意，「晚上跟父母睡係好關鍵㗎，當年我又係咁，一放工就接手照顧，沖涼食飯玩講故事跟住睡覺，孩子最黐我」、「唔使妒忌，慢慢大就會跟返父母㗎啦，而且值得安慰嘅係，姐姐一定對佢好好佢先咁親姐姐嘅」、「捱多一陣，呢個歲數都麻煩、都好辛苦，姐姐功勞唔少㗎」。

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