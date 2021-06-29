港媽感恩遇到好外傭　湊B視如己出家務一腳踢　加人工還「投訴」

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-06-29 20:00

外傭與僱主的爭拗不時聽聞，請到好姐姐有時或要「講彩數」。有港媽於僱主群組發文，感恩請到好姐姐並大數對方的優點，指姐姐不介意早起做家務，更視其女兒為自己的孩子，甚至當她主動加人工時，姐姐也會笑着「投訴」，令不少同為外傭僱主的網民大感羨慕。

港媽大讚家中外傭工作盡責，又將她的孩子視如己出，直言非常感恩。（電影《爸媽不在家》劇照）

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「希望佢繼續保持，不要令我失望！」該名港媽於facebook群組「香港僱主討論區」發文，大數家中印傭的優點。她指自己與丈夫也是「返早收夜」，姐姐為了照顧她的女兒，每日早上5時許便起床完成家務，「知BB 8點左右起身，佢就8點前做好家務」。

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至晚上港媽與丈夫下班回家，姐姐已煮好晚飯，並繼續協助照顧其女兒至睡覺，再清潔廚房至約12點才梳洗休息。即使她曾提出放工後「自己湊返」，勸姐姐「唔使咁早起身、唔使做咁夜」，對方亦堅持幫忙，連放假也主動表示「出街多人驚有菌」而不願外出，甚至當港媽主動於出糧時「畀多幾百蚊」，姐姐也會「投訴」，「佢仲鬧返我轉頭，話佢返工做嘢係應該」。

港媽稱聘請姐姐至今4個月，坦言不會常常送禮物予對方，但一直沒給予壓力，大讚對方非常盡責，「我冇定時間畀佢，全部嘢畀佢自己話事，靠佢自己發揮，樣樣都做得好好」。

港媽坦言不會常常送禮物予姐姐，但一直沒給予壓力，期望對方保持良好的表現。（《愛回家之開心速遞》劇照）

帖文令不少同為外傭僱主的網民直呼羨慕，認為請到好姐姐猶如中頭獎，「5-12已經係一個全職媽媽嘅工時，佢一定好鍾意你小朋友」、「工人好，要有多重因素加埋，首先agent唔教玩嘢，第二工人有良心品性善良，第三僱主對待工人好，第四工人身邊朋友亦係純良守規之人」、「我都覺得除咗基本要求之外，其他畀佢自己發揮，你信佢畀自由度佢會好啲」。

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好的外傭姐姐「可遇不可求」，有港媽早前分享正能量故事，感恩入屋半年的外傭做事積極主動、性格開朗，更重要的是非常疼愛她的女兒，經常唱歌哄得小朋友手舞足蹈。她又提到自己與外傭的生活默契，形容「有時心態決定一切」，認為營造舒服的相處模式非常重要。

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