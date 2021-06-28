外傭沖涼沖足2個鐘　僱主擔心拍門查問　被姐姐開門1句反駁極無奈

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-06-28 11:00

炎炎夏日，即使在家中一動不動也會流汗，何況是要料理家務的外傭？有僱主早前發文，指家中外傭每次洗澡動輒2小時，她忍無可忍下拍門查問，沒料對方洗澡後，開門即反問1句，令她大感無奈，帖文更引來網民熱議。

有僱主發文批評外傭每日洗澡動輒2小時，更反問她「係咪水費好貴」，令她非常無奈。（《愛回家之開心速遞》劇照）

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該名外傭僱主早前於facebook群組「香港僱主討論區」發文，指家中外傭常常花很多時間洗澡，「一沖個幾兩個鐘」。有次她忍無可忍下拍門問對方「係咪暈咗」，沒料姐姐洗澡後，隨即反問她：「係咪水費好貴？」姐姐的反駁令樓主相當無奈，只好將事件與一眾外傭僱主分享，引來熱烈討論。

樓主指有次忍無可忍，於姐姐洗澡時拍門查問，沒料對方開門便隨即反問她：「係咪水費好貴？」（《愛回家之開心速遞》劇照）

不少人認為外傭花2小時洗澡太過份，直言問題並不在於水費，而是浪費食水，「就算水唔使錢都唔應該咁浪費食水」、「貴唔貴都唔係咁樣用水用電法啦，佢入咗去兩個鐘頭，其他人唔使去廁所？」、「不合理的事應該僱主要出聲，如果姐姐有心做這份工就會改善，如無心做就會激到僱主忍無可忍博炒」。

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好的外傭姐姐「可遇不可求」，有港媽早前分享正能量故事，感恩入屋半年的外傭做事積極主動、性格開朗，更重要的是非常疼愛她的女兒，經常唱歌哄得小朋友手舞足蹈。她又提到自己與外傭的生活默契，形容「有時心態決定一切」，認為營造舒服的相處模式非常重要。

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