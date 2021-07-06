超準！台網爆紅荷包蛋占卜法　數萬網民一試上癮：現在只信荷包蛋

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-07-06 21:30

人們遇到自身無法掌握的事情時，往往會去求神拜佛，或是傾向相信占卜與星座運勢。近日除了常見的塔羅牌占卜，台灣網路上正瘋傳新的占卜方式，名為「荷包蛋占卜」，由當地知名網紅自創，每天一早舉行占卜儀式，吸引數萬網友線上參與。

台灣網紅張廉傑RJ（阿傑）過去曾在Switch《動物森友會》遊戲直播中創造萬人線上普渡的奇觀，近日又自創「荷包蛋占卜」，再次吸引數萬人參加儀式！

台網紅自創的占卜法為何讓網民一試上癮？點圖放大了解「荷包蛋占卜法」是什麼👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

相關圖輯：心理測驗｜日本彩虹占卜 揀一隻色即知你愛情觀 鍾意綠色要小心（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 32 + 32 + 32

同場加映：【心理測驗】商場去完廁所發覺冇廁紙點算？答案竟反映你情場命運（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11 + 11 + 11

同場加映：【心理測驗】閨蜜搶你男朋友嘅機會有幾大？悲劇可能係你自己造成（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 25 + 25 + 25

占卜方式為阿傑每日一早會錄下煎荷包蛋的畫面，並在IG的限時動態上開啟投票，請粉絲選擇「荷包蛋是否會破」，選項只有是與否的二選一，與其他占卜方式相比相當單純。

粉絲選答後便可進入下一則限時動態，阿傑會錄下將荷包蛋拋起翻面的過程，這時粉絲們便可得知自己是否猜中今日的「荷包蛋占卜」。占卜儀式會在第三則限時動態收尾，阿傑會錄下自己享用荷包蛋的畫面，搭配浮誇的濾鏡，並祝福「選破（沒破）的人今天Lucky！」

「荷包蛋占卜」至今已舉行四週，更吸引數萬粉絲線上參與，許多網友紛紛表示十分靈驗，「唯一信仰荷包蛋」、「猜對整天的運氣真的很好哈哈哈」、「選錯邊沒有lucky的一天，金價涼去」、「煎蛋占卜已經是每天的必做行程之一」、「選錯那天就會喪失工作動力，只想躺平休息」、「自從有了荷包蛋，星座運勢都是假的了」、「我都先到後面看答案，再回去猜，因此每天運勢都超好」。

延伸閱讀：

林昶佐「記者會前」2張照片曝光 網友秒懂為何自治會長如此憤怒

好市多限購 婆婆想買2組「託人幫結帳」她驚：差點被當小偷

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】