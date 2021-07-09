買樓定租樓好？網民嘆置業失去人生最珍貴時間：未來廿年唔會開心

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-07-09 11:00

無樓的人會被叫做「無殼蝸牛」，但成功上車又是否快樂。有網民日前發文大呻自己不想買樓，認為香港社會情況需要工作25年去換1個單位，將來即使工作不愉快被「問候全家」都不敢辭職，「知買樓嘅話自己未來廿年都唔會開心，仲要繼續逼自己行」，直言買樓後壓力很大。帖文引起買樓黨與租樓黨激辯，有人以經濟壓力入手，認為只要成功上車，供樓壓力只會愈來愈細，不似租樓被動 ，但有網民直言，樓主壓力主要源於香港生活的壓抑，「未必關買樓事」。

港男大呻為勢所迫要買樓，但又明知買樓後生活壓力很大，可能接下來20年都會「唔開心」。（示意圖／《男人唔可以窮》劇照）

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樓主日前在連登討論區帖文，題為「明知買樓嘅話自己未來廿年都唔會開心，仲要繼續逼自己行」，他先開宗明義指本身不想買樓，抗拒工作25年去換1個單位，「買到個500呎單位，供完到時都50歲」：

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樓主認為未來就算升職到月入10萬的感覺都差不多，「我寧願日日瞓到自然醒食個早餐歎杯奶茶，真係好可悲」，自己不關心樓市升跌，純粹想「呻下」，不知道「買樓為乜」。

帖文引起熱議，不少人分析買樓和租樓的利害關係，認為通脹下租樓支出只會愈來愈貴，「月供條數嚟緊廿年都會fix死，最多加息，住樓負擔只會越嚟越輕鬆」，更有人分享自己因為換樓要臨時租樓住，「老實講租樓好煩好被動」，明明租約列明業主包換的家電，「成日好似乞人咁嘅感覺好差」，他試過換抽氣扇、雪櫃等，都要被問長問短等對方首肯，「最後死約到期前4個月開始搵買盤速速住番自住」。

網民點睇：

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樓主澄清自己並非反對其他人買樓，只是因買樓問題「唔開心」、「我根本唔追求呢啲嘢」。有網民分享買樓後安心許多，反而沒有以往的焦慮，樓主回覆稱自己的情況剛好相反，買樓後壓力很大，「想話休息唔撈都唔得」。有人留言批評最鼓勵別人買樓的都是「上了岸」能支付首期的人，「有能力嘅人自己打X機，覺得個個都冇能力」。

有網民疑問樓主收入及居住狀況，是否被家人逼買樓，希望可進一步幫忙解惑，還教他改變想法，「層樓係你嘅資產唔係負債，識咁諗就會好好多」。雖然許多人留言拆解買樓與不買樓的利幣，惟有人坦言樓主不是想看功利分析，而是「想呻因住屋問題被迫過自己討厭的人生、壓抑的生活」，直指樓主的心態「根本唔關買樓事，係佢唔鍾香港生活壓迫同節奏」，建議他可以找機會搬至小國，轉換合適的環境。

（連登討論區）

該女網民在親子王國以「我無端端做咗人第三者」為題發文，指跟男友由認識至今約1年多，去年疫情較為少見，但都會到酒店過夜，直至日前發現原來他已結婚，更道出跟「老婆」的微妙關係▼▼▼

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居於屯門田景邨的女生正考慮應否購入約200呎的公屋單位，指售價僅20多萬元，惟有家人認為應以綠表抽居屋，因有更大空間，且已預留百萬元付首期，令她不知如何選擇。（房委會網上圖片／01製圖）

帖文引起網上熱議，網民意見不一，有人認為20萬就可以有個安樂窩，根本不用考慮，但亦有人指居住環境沒有改善，認為留錢抽居屋更好▼▼▼

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