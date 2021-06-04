獨生女用父母積蓄買樓　帶仔女移民英國遺兩老：臨走時才和父母講

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-04 13:00

英國於今年1月開放申請「5+1」BNO居留簽證，本港因而掀起一股移民熱潮。有網民在討論區分享，指認識1對夫婦用盡女方父母的積蓄，帶仔女移民英國，事前更未與他們商討，面對着父母日哭夜哭都堅持要離開，令樓主忍不住感嘆「仔女係寶，父母係草？」。

有獨生女用盡父母積蓄買樓，近日卻決定帶仔女移民英國遺下兩老。（資料圖片）

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該網民在「親子王國」討論區，以「點解咁多人覺得扔低年老父母去移民冇問題？」發文，指認識1個獨生女結婚後，用父母積蓄買樓，未料近日決定賣樓帶仔女移民英國，但辦理手續前完全沒有跟父母商量，直到最後一刻才知，「父母日喊夜喊都堅持要走」。

樓主指他們移民是因「預見香港會好恐怖」，所以欲攜子女到英國過「夢想中的生活」。他表示該對父母很愛錫孫兒，「父母每日湊完對孫番（返）學才急急腳番（返）工。每次都會朝早買新鮮雞整雞脾一對孫食」，直言「人又冇，錢又冇！再老啲邊個照顧佢哋？」。樓主又透露，兩老現時互相指責，「點解要畀筆錢個女買樓。如果無筆錢，佢哋未必夠膽移民」。

帖文引起網上熱烈討論，有網民認同樓主的看法，認為女兒的行為十分自私，「從來仔女大咗多數只諗自己，會為父母犧牲佔少數」，認為即使離開，都不能拿走父母的積蓄，「有良心的話，應該移民前嘔返舊錢畀父母過世啦」。但亦有人指每個人都有自己選擇，只要不做讓自己後悔的事，另有網民稱明白有人覺得有需要移民，「但點解唔早少少，畀老人家有心理準備」。

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