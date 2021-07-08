狗狗遭煙花嚇到走失　主人尋狗無果好憂心　午夜門鐘響現驚喜

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-07-08 08:00

午夜有人按門鈴未必是恐怖故事開端！美國日前有網民在討論區發文，指他們夫婦飼養的狗狗，走失後竟然在凌晨時份自己回家，還懂用鼻子按門鈴叫主人開門，令他們深感欣慰。狗主夫婦接受外媒訪問時稱，愛犬因鄰居放煙花而受驚嚇到跑走，他們駕車四處尋找不果，又在facebook發帖尋狗，夫婦為失蹤愛犬憂心約8個小時後，至凌晨約3時突然門鐘響起，他們往應門時當場轉憂為喜笑翻了，原來狗狗自行回家按鈴入門，狗主稱從未教過牠按鈴，大讚：「牠是個聰明的女孩！」

狗主在凌晨3點見到走失的狗狗按門鈴等開門，十分驚喜。（Reddit影片截圖）

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日前有人在Reddit討論區上發文分享，指狗狗走失了逾7個半小時，直至凌晨3時才按門鈴回家。影片可見狗狗回家時自己跳到門前，用鼻子按下門鈴，然後在乖乖等開門，過程被大宅的閉路電視拍下。有眼利網民留意到主人在門廊位置掛了件衣服，相信是主人故意留下，好讓狗狗可以憑氣味找到回家的路。

網民點睇：

走失狗事件發生於南卡羅來納州，居於辛普森維爾（Simpsonville）的狗主夫婦Ryan Washick和Mary Lynn Whitacre剛搬來新居約1個月，兩口子養了2隻小狗，走失的叫Rajah。事發於上月底的下午時份，因鄰居放煙花，Rajah被嚇到竟跳過柵欄跑走，隨即不知去向。夫婦駕車找了4小時都未見狗蹤，一度在fb上發出帖文，希望附近居民幫手尋狗，而除了照片外，他們還說明Rajah的領帶上有電話號碼，已植入芯片，而其個性很害羞等。

尋狗至晚上未有消息，至翌日凌晨3時夫婦正休息時，突然聽到前門有刮東西聲音，然後門鐘就響了，他們還以為是有心人幫手帶回Rajah，未料開門時只見Rajah「孤身一狗」，夫婦馬上笑翻，Rajah當時身上很髒，毛皮上有些荊棘，可能去了探險。事實上，Rajah常到處惡作劇，要主人花很多時間清理，之前也試過走失，但總在10分鐘內找回來，他們告訴外媒現正計劃起圍欄，阻止牠再跑走。

不少網民問狗主是否訓練過Rajah按門鈴，主人坦言從未教過狗狗，「老實說，我們不知道牠懂，牠是個聰明的女孩」，又笑言狗狗進門後樣子像「生悶氣」一樣睡在梳化上，沒有回自己的狗屋睡。有網民則笑道，狗狗其實是逐戶門鈴按下去碰運氣，所以才會凌晨才回家。

（綜合）

1隻野生葉猴（langur）闖進家裏，虛弱的婆婆不但沒有驅趕牠，還輕撫其背，葉猴此刻竟張開雙手給婆婆來個擁抱，場面溫馨。（影片截圖）

葉猴與婆婆互動全過程▼▼▼

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