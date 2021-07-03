內地警犬考試罕見曝光　蒙眼全身震騰騰走繩索　網民：太為難狗了

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-07-03 21:00

警犬考核原來這麼嚴格！內地警方日前罕見公開1段警犬考試影片引起網民熱議，許多網民指考試「太難了」，片段中的狗狗要「蒙眼走繩索」，即使全身震顫還是小心翼翼前進。上月尾內地警方公布有54隻當不成警犬的淘汰犬要競售引起熱議，內媒指要成為警犬前，要當受訓犬也殊不簡單。

內地警方公開警犬考試片段，警犬要蒙眼行線索。（微博影片截圖）

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早前中國刑事警察學院發文，稱共54隻狗狗因運動能力不足、膽小、後肢軟等原因被淘汰競售，並要求購買者不得棄養。近日「中國警方在線」在微博公開1段警犬考核影片，令許多網民大開眼界。

影片所見，啡色的警犬被蒙着眼睛，自己叼住繩子站在兩隻綱索上「行鋼線」，縱使全身不停震顫，但牠還是慢慢向前行，其中1隻腳找不到落腳點時還是努力支撐，將腳踏回繩索上繼續走。帖文描述是「揭秘警犬考試有多難」，「即使內心害怕到四肢顫抖，也勇敢堅持前行，警犬也是英雄，點讚」。

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片段隨即在微博瘋傳，不少網民被警犬奮力前進畫面所感動，「和人一樣要成功既要天賦，還要刻苦」，有留言形容看到狗狗走繩索已夠驚訝，後來才留意到原來牠一直蒙住眼。

微博網民點睇：

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內媒指當警犬需從小訓練，每個細節都不簡單，首先狗狗一定要出生在警犬繁育單位，全國一共有4個，分別在瀋陽、南昌、南京、昆明，其後要經過「幼訓」，對45日至6個月大的犬隻培訓，除幫牠們適應陌生環境，訓練內容還包括鼓勵幼犬互相追逐鍛鍊、踩單車帶犬跑步、晃動布條引犬隻撕咬、在陌生人之間穿梭移動練膽及從草叢中找小塊食物練嗅覺等。

一般在「幼訓」過程中已能發現哪些狗當不上警犬，像是運動力差的幼犬會被淘汰，其他會正式成為受訓犬，再要通過許多訓練和考核才可確定是否具備「警用素質」。受訓犬要接受2次的考核選拔，據昆明警犬基地的數據，2018年及2019年某基地有6期培訓班，合共投入了874隻受訓犬，過程中淘汰了123隻。

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各品種警犬也有各自擅長範疇，如史賓格犬體型細，可在狹小空間內掃毒搜查、德國牧羊犬聰明而且有震懾力，適合反恐及巡邏等工作。而警犬年齡大要退役時，功勳犬會送到上級基地單位養老，普通警犬會留在原單位養老或交社會領養。

（綜合）

主人稱狗狗醉到全身動不了，只剩眼睛能轉動。（微博影片截圖）

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狗狗見主人上救護車時想跟上去，但被主人的友人拉住。（TRT新聞截圖）

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狗狗跑得非常快，一路緊貼救護車。（TRT新聞截圖）