20題超難怪奇冷知識測驗：樹上長出Oreo？極恐怖喪屍腳趾原來係……

撰文： 狂丸科學 最後更新日期： 2021-07-01 09:30

2021年的高考頂著疫情、地震等重重障礙，如期而至。在高考期間，狂丸可也是沒閒著，加班加點為老鐵們帶來了一套「傳奇試題」。

本次考試形式：開卷閉卷隨你喜歡。

考試範圍：去年高考後——今年高考前狂丸發布過的文章。

題目：20道。

滿分：100分（每1小題5分）。

全球怪奇新聞大曬冷！睇睇你答得啱幾多題？（點圖開始測驗）👇👇👇

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無論讀者們最後得了多少分，都證明了這一年來，大家有從狂丸這裡看到過有趣的故事、好玩的世界和離奇的事件。

所以，讀者們的考試分數，狂丸很想知道，快在評論裡告訴我！只希望讀者們在這套試卷裡，收穫到快樂就好。

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