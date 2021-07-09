渣男隱瞞已婚追後生女　同事睇唔過眼揭殘酷真相：兩公婆各有各玩

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-07-09 21:00

雖說帶眼識人非常重要，但愛情總是令人盲目。有港女早前於討論區分享戀愛經歷，指去年起於機場做兼職時與1名全職男同事相交甚歡，在對方力追下終成戀人。不過近日有同事私下提醒她，直指其男友原來早已成婚，更育有1女，「佢哋兩公婆都係各有各玩，但係因為有咗個小朋友先結婚」。驚覺「唔小心做咗人哋小三」的樓主頓時感到非常內疚，坦言不知如何處理。

有港女發文指，早前才發現交往半年的男友竟是有婦之夫，感到非常意外。（《瑪嘉烈與大衛系列： 前度 》劇照）

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該名港女於Dcard討論區發文，表示去年曾於機場做兼職，期間與1名全職男同事A相談甚歡，更獲對方熱心照顧，「A會成日等我放工食飯，返工食早餐咁，有時仲會車我返放工」。樓主坦言自己容易喜歡上別人，故在A落力追求下，去年聖誕節開始交往。

按圖看港女自白：

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港女指乘坐A座駕時，曾發現車上有1個卡通人物公仔及1張兒童安全椅，「我有問過佢，佢話過（公仔）係佢個ex嘅，BB凳係for佢親戚個女」，當時她亦不以為意。至近日有同事突然問她與A的關係，並直接揭開A的「真面目」，「個fulltime同事就同我講，佢已經有老婆，同埋佢份人好狡猾，佢哋兩公婆都係各有各玩，但係因為有咗個小朋友先結婚」，提醒她要小心。

她聞言才發現自己意外成了別人的第三者，「我嗰下真係O咗嘴，有老婆？咁隻公仔同埋張BB凳好似就解釋到……如果佢哋各玩各嘅，咁我係咪都算係第三者？至少我覺得我自己係」。

樓主坦然一直不覺男友有異樣，對於突然成為第三者感到不知所措。（《瑪嘉烈與大衛系列： 前度 》劇照）

她續指，與A交往期間未有發現異樣，「平時就算同我過夜都係佢去我度瞓/staycation，因為A話自己父母年紀大同埋屋企細就唔想上去打搞佢哋，咁我屋企就冇咩所謂，咁佢上嚟都ok。同埋A電話嗰啲睇落都一切正常」，沒想到自己一直被蒙在鼓裏。她直指現時不知如何是好，只好向網民求助，「做咗人哋小三，我而家有少少唔係好過意得去」。

不少網民看過其經歷都勸港女盡快「斬纜」，「各有各玩好可能係藉口啦，唔通直接話自己偷偷地背住老婆偷食咩，就算係真係各有各玩，佢都係有老婆同唔會離婚，擺明冇打算同你認真同呃緊你啦」、「佢講咁多大話，係唔係二奶都唔應該繼續一齊啦」、「佢係因為BB 而結婚，你就預咗你唔會開花結果，唔好幻想自己可以令佢去離婚再同你結婚」。

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