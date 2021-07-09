11歲女生頭蝨！母農藥塗頭保鮮紙包裹土法滅蝨　累女兒入ICU險死

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-07-09 19:00

土法治療欠缺科學根究，千萬不要「搵命博」！東莞日前有名11歲女童生頭蝨，她的媽媽想起小時候聽過「農藥焗頭蝨」的土法治療，竟然膽粗粗買了農藥塗滿女兒的頭，再用保鮮紙包裹頭部焗3小時。然而，女童當晚出現頭暈、胸悶、四肢乏力等徵狀，最後要入ICU治療，醫生判斷她屬有機璘中毒有性命危險，幸好搶救後撿回一命。雖然有網民大罵女童媽媽無文化，但竟然有許多人分享自己小時候接受過的「土法治療」，看得網民嘖嘖稱奇，「說明一個孩子能平安長大真是不容易」。

11歲女童生頭蝨，媽媽嘗試土法滅蝨，用農藥塗頭再以保鮮紙包裹，累女兒入ICU險死。（微博圖片）

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內媒報道，住在東莞石排鎮的11歲女童小玉最近生頭蝨，她的媽媽想起小時候家中老人家用過「農藥焗頭蝨」的土法療程，於是找來一種叫「甲拌辛」的農藥，均勻地塗在女兒頭上，再用保鮮紙將頭部包起來密封「焗蝨」，焗了3小時。

晚上8時許小玉開始頭暈、胸悶、噁心、四肢乏力，媽媽緊急將她送到石排醫院，醫生見她情況嚴重再轉送到東莞市兒童醫院的重症監護室（ICU），醫生診症時發現她瞳孔極度縮小，同時嗅到女童身上的特殊氣味，迅速判斷她是有機磷中毒，決定馬上替她剃光頭徹底清洗頭皮，然後再接受治療。她住院幾天已脫離危險期，轉到普通病房後醫生確認她沒有出現併發症，現時女童已康復出院。

11歲女童生頭蝨，媽媽用農藥塗頭「焗蝨」，焗了3小時。（微博圖片）

「甲拌辛」成份包括辛硫磷和甲拌磷，是混合配成的有機磷農藥，可經由皮膚接觸、呼吸道和消化道進入人體引致中毒，嚴重中毒個案會迅速中毒。該院ICU主任馬可澤提醒，土法不一定科學，家長需仔細甄別，警惕副作用，如懷疑農藥中毒應馬上求醫。

網民點睇：

不過最令人驚訝的，原來許多網民小時候都試過「土法治療」：

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雖然很多人揶揄女童媽媽無文化，險些害死女兒，但有網民護航，認為這些行為只是成長環境造成，「大城市的高學歷人才還封建迷信呢」，還分享自己小時候也長過頭蝨，自行用醋洗頭及用梳子清乾淨，提醒民眾這些新聞只是起警示作用，不要過度批評，「說人家沒腦子等各類冷嘲熱諷的話。誰也不想把自己女兒弄進ICU」。

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（綜合）

小資料： 許多內地網民提及的滴滴涕，即是著名農藥DDT，因對人類毒性較低，在20世紀50至80年代非常普及，解決不少蟲禍，對減輕瘧疾等傳染病有重大功用。不過，科學家其後發現DDT很難分解，更會影響魚類和鳥類繁殖，影響生態平衡，許多國家相繼禁用。

兒科專科醫生梁永堃曾接受《香港01》訪問，指頭蝨在本港的小童身上不算常見，但偶爾都會發生，例如或從學校之中傳染。另外，《香港01》翻查資料顯示，過往不時有僱主在網上訴苦，指新聘的外傭有頭蝨，擔心孩子會因而受傳染。

梁永堃表示，處理頭蝨可以用藥物氯菊酯〈又名百滅寧，Permethrin〉塗在頭上，並用密齒梳梳頭，大約2星期就可治癒，亦清潔患者身邊的物品，就能避免頭蝨滋生和傳播給家人。

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