殺蟲劑洗頭治頭蝨殺9歲女　醫生：滅蝨5步曲2周根治　不必剃光頭

尼日利亞2名分別9歲和4歲女童長頭蝨，其母親竟誤信髮型師的偏方，用含有劇毒的殺蟲劑為女兒洗頭以為能滅蝨，結果2名幼童中毒，9歲長女更因腦部嚴重受損口吐白沬身亡。兒科專科醫生表示，本港的小童出現頭蝨情況並不常見，但亦偶爾會發生，而治療的方法其實不複雜，不一定要用剃光頭這些極端亦方法解決。

在尼日利亞導致2名幼童1死1傷的殺蟲劑名為「Sniper」，屬可致命農藥，但涉事母親誤以為用作為女兒塗抹頭髮後清洗，就可滅絕頭蝨，結果長女送命。根據香港衞生防護中心資料，頭蝨是只能寄生在人體頭部的細小寄生蟲，患者髮根會發現頭蝨卵，一般為白或黄色，呈橢圓形，並緊附在髮幹上。

曾有網民投訴新來外傭有頭蝨，擔心孩子會因而受傳染。（資料圖片）

兒科專科醫生梁永堃指頭蝨在本港的小童身上不算常見，但偶爾都會發生，例如或從學校之中傳染。另外，《香港01》翻查資料顯示，過往不時時有僱主在網上訴苦，指新聘的外傭有頭蝨，擔心孩子會因而受傳染。

梁永堃表示，處理頭蝨可以用藥物氯菊酯〈又名百滅寧，Permethrin〉塗在頭上，並用密齒梳梳頭，大約2星期就可治癒，亦清潔患者身邊的物品，就能避免頭蝨滋生和傳播給家人。

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