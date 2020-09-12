2名年幼女兒長頭蝨　無知婦誤信偏方殺蟲劑洗頭滅蝨　9歲女不治

根治頭蝨有多種方法，但尼日利亞有母親竟誤信髮型師的偏方，用含有劇毒的殺蟲劑為2名分別9歲和4歲有頭蝨的女兒洗頭，結果令2名幼童中毒，長女更連續抽搐幾小時後口吐白沬身亡。

尼日利亞有人為9歲和4歲的女兒頭上塗抹殺蟲劑Sniper，以殺死頭蝨，卻釀成喪女悲劇。（網上圖片）

事件發生在尼日利亞哈科特港（Port Harcourt），河流州州立大學（Rivers State University）教學醫院的醫生葛羅莉（Dr Gloria Nwosu）透露事件。指涉事婦人在髮型師的建議下，在9歲和4歲的女兒頭上塗抹殺蟲劑Sniper，以殺死頭蝨。

農藥嚴重損害了2名女童的大腦，長女情況尤其嚴重，其後不治。葛羅莉憶述「死者抽搐了2個多小時，氧飽和度維持低水平，而且一直沒有恢復，女童亦不停口吐白沫直至她離世」。幼女送院時亦目光呆滯，醫生為她處方解毒劑，幸好成功救回一命。

現時已有多種方法可根治頭蝨，但尼日利亞有母親誤信偏方，結果害死女兒。示意圖。（資料圖片）

葛羅莉關注殺蟲劑使用的問題，「還有多少孩子可能有類似的悲慘經歷？」，呼籲加強對有害化學物質的管制。Sniper是非常致命的農藥，常有尼日利亞人用來企圖自殺。去年9月起，尼日利亞禁止在超市等公開場所出售Sniper，且不得在私人住宅使用。

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