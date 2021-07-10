駕車上高速公路被雷劈即死火　車cam拍下閃電瞬間　車主幸保命

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-07-10 09:00

駕車上高速公路畀電劈？內地傳媒報道，寧波有私家車在雷雨天氣下在高速公路行駛，突然前方有閃電劈下，車輛即時死火停在路上。交警到場發現車Cam完整拍下雷劈過程，幸好無直接擊中車身，只有倒後鏡碎裂，情況非常驚險。然而，網民看完出事影片後，最大疑問竟然是司機當時說了什麼話，「說了啥（什麼）引來了雷劈」，又笑言這車是「老天爺開過光」，要駕一輩子。

車主的車cam完整拍下閃電劈下瞬間。（微博影片截圖）

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事發於7月4日下午，寧波市公安局高速公交警支隊接到求助，有車主報稱在G92杭甬公路發生驚險一幕，車輛被雷電擊中，直接拋錨停在路中央，「遇到很大的雷電，就在我們車前閃電劃過，然後很大的聲響」，之後車子無法開動。

交警趕到發現私家車真的佔據了車道無法動彈，其他車只能從旁邊駛過，更有貨車因為躲避不及險些和其他車碰撞，而涉事車主當時已離開車輛到護欄外等待救援。車主稱當時載着一家5口，因下着大雨及打雷，當時車速不快，突然聽到一聲巨響，他看見一道閃電劈在其車右前方約2米位置，車子即時熄火，他原本想剎車將車子泊好，但車子已無法移動。他大嘆幸好雷電沒有直接打中車輛，否則後果嚴重。

交警發現車輛右側倒後鏡破碎、儀錶故障，而行車記錄儀（車cam）也因雷擊損毀，但記憶卡仍存有雷擊的瞬間，畫面非常嚇人：

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網民點睇：

寧波交警提醒駕駛者出門前要留意天氣狀況，如非特別情況，應避免在雷暴、暴雨及暴雪等極端天氣出行，在高速公路上遇上極端天氣時，應盡快駛離高速公路。如在高速公路發生事故，應「車靠邊、人撤離、即報警」。

據中國氣象局資料，雷電會產生高溫、猛烈衝擊波及強烈電磁輻射等，可造成人命及財物傷亡，雷電更會產生強大瞬間電磁場，可在地面金屬網絡中產生感應電荷，包括有線及無線通訊網絡、輸電網絡及其他金屬線路系統等，都會受感應電荷造成的高壓電場影響，最後遭破壞。

內媒引述氣象部門資料，稱行駛中的車輛其實比靜止車輛更易被雷劈，因為開車時空氣流動會造成局部電場變化，車愈快電場變化愈大，但被雷電擊中只是極小機率的事。一般情況下，被雷電擊中時最好待在車內，不要即時下車，因電流有趨膚效應，車子是金屬組成的封閉體，雷電的泄電流會通過車子外部移動，而車子將雷電部分消除後，剩下的會經車胎排入大地，車內的人不要觸碰車子金屬外殼。車胎方面則較危險，因為電流要流入大地，經過車胎會令內部氣體膨脹，從而發生爆炸。

（綜合）

閃電雷暴9招防範須知▼▼▼

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