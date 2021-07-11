撈麵名店枱底驚現死老鼠　職員執起直丟入廚房　網民居然話正常？

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-07-11 18:03

老鼠身體十分骯髒且沾滿病毒，如食肆有老鼠肯定會嚇到食客雞飛狗走，職員如何處理則各施各法。獲騰訊投資等多家企業融資、號稱日銷逾15萬碗麵的上海著名食肆「和府撈麵」，其分店最近爆有死老鼠事件，其後店員上前戴膠手套將老鼠屍撿起，竟隨即從出餐口位置將死老鼠直接丟入廚房，事件惹起網民譁然。事發後該撈麵店否認老鼠是從廚房跑出，懷疑是商場四周正進行裝修，令老鼠經消防通道等走入店內，已立即關店整改。不過令人意外的是，內地不少網民認為餐廳有老鼠很正常，只要餐點上沒老鼠糞便就沒問題。

上海和府撈麵店出現死老鼠，店員撿起後直丟到廚房。（微博影片截圖）

+ 3 + 3 + 3

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

內媒日前接到民眾舉報，指在上海愚園路上晶品購物中心的和府撈麵店用餐時，發現枱底有死老鼠，從照片所見，職員發現老鼠時後很淡定，戴着即棄膠手袋一手撿起老鼠屍，然後走到出餐口的位置，用膠手套包起死老鼠，就這樣丟入廚房。

有店員解釋指店內滅鼠工作由第三方公司負責，他們都不知道老鼠來源，但否認老鼠由廚房跑出來。事發後雖然有網民認為老鼠屍不可能是顧客帶來，店方應承認責任，惟居然有不少網民認為餐廳有老鼠是很正常的事。

按圖看網民點睇：

至7月10日，和府撈麵發道歉信，稱事發後已完成消毒，會由專項小組調查事件，而滅鼠公司報告指，商場周圍正裝修，故不排除鼠源經消防通道、店舖周邊等多個地點入店，涉事的上海晶品門店即時關店整改，會問責到底。內媒指當地市場監管部門未收到相關投訴，但已派員到該店檢查，如發現有食安問題會嚴厲查處。

和府撈麵於2013年開業，截至2021年6月，在全國門店總數已突破340家，預計年內門店總數將達到450家。公開資料顯示，和府撈麵每日銷售量逾15萬碗麵，每年服務逾5000萬人資，而且連續多年營收保持50%以上增長。和府撈麵創立以來獲多家知名企業融資逾16億元人民幣，股東包括騰訊投資、龍湖資本、CMC資本、華映資本、榮巽資產等等。

（綜合）

同場加映：天水圍食店現生猛巨鼠

網上流傳片段，指天水圍一連鎖餐廳驚見生猛老鼠，網民睇片後也驚訝老鼠體形巨大。（fb「我食在元朗。你卻在大牌檔」影片截圖）

同場加映：眼不見為乾淨？過往有街坊曾於太和街市的小食店，驚見一隻超肥美的老鼠，躺臥在已吃完的腸粉碟上，與各類熟食只是一塊玻璃之隔。網民看到照片都大呼誇張，「降落點咁準確，成份餐咁」。

網民James在facebook群組「Tai Po大埔」上載照片，只見老鼠約手掌般大，剛好「降落」在盛裝腸粉的碟上。（受訪者提供圖片）