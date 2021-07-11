女友愛行IKEA興奮計劃理想蝸居　港男哭呻上車夢難圓：看不見未來

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-07-11 16:00

買樓置業是不少年輕人成家前遇到的最大難題，別說「上車」，有時連找個符合心水又能負擔的租盤也絕非易事。有港男近日於討論區發文，指與女友打算步入人生另一階段，平日放假女友最喜歡到IKEA看傢私，計劃未來的家居佈置。然而每當看到女友對將來生活的期盼，卻會令他想到難以實現買樓夢的現實，不禁令他哭嘆：「看不見和女友的未來。」

有港男指女友愛行IKEA計劃將來，大嘆上車夢難以實現，感到非常無力。（《香港愛情故事》劇照）

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該名港男於討論區發文，指每次與女友去IKEA後，「都會有好大嘅無力同失落感」。他指與女友拍拖已5年，早有計劃成家立室，「大家都視對方為終生伴侶，大家都有儲錢計劃，期望再儲數年後，儲夠首期就上車」。

為了實現上車夢，兩人都盡量減少消費，假日常常到IKEA逛街，女友會興奮地選擇心水傢私，計劃未來的理想家居，「一邊傻氣甜笑地跟我訴說將來蝸居間隔、佈局、擺設，還抄下各款心水產品的價錢同尺寸」。

按圖看港男自白：

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每當看到女友對將來充滿期盼的樣子，港男卻更感失落和無力，「明知月薪過不到壓測，明知大抽獎居屋難過全球疫情清零，我能做什麼？能為女友做什麼？」他不禁思考，自己應與女友於未來數年繼續「發上車夢」，還是盡早放手讓對方尋找更好的將來。想到這餐，他直言在回家的路上忍不住哭了出來：「看不見未來，看不見和女友的未來……」

港男坦言每當看到女友對將來充滿期盼的樣子，都更感失落和無力。（《香港愛情故事》劇照）

帖文引來網民共鳴，大嘆一般打工仔難以上車，認為樓主與女友毋須強求買樓，「買唔到咪租囉，冇咁大個頭唔好戴咁大頂帽，下下都咁咪好易有抑鬱」、「其實租樓同供樓的每月開支差唔多，點解一定要急住買？一定要買咗先可以結婚嘅話，其實香港好多人唔使結婚」。

有眼利網民則發現，同樣內容的帖文早於2018年已曾於討論區出現，部分內容根據當時的時事及社會情況稍有更改，如「明知大抽獎居屋難過全球疫情清零，我能做甚麼？」一句，本身是「明知大抽獎居屋難過100毛重上10蚊，我能做甚麼？」，故帖文實為「潮文回帶」。

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無樓的人會被叫做「無殼蝸牛」，但成功上車又是否快樂？有網民日前發文大呻自己不想買樓，認為香港社會情況需要工作25年去換1個單位，將來即使工作不愉快被「問候全家」都不敢辭職，「知買樓嘅話自己未來廿年都唔會開心，仲要繼續逼自己行」，直言買樓後壓力很大。帖文引起買樓黨與租樓黨激辯，有人以經濟壓力入手，認為只要成功上車，供樓壓力只會愈來愈細，不似租樓被動 ，但有網民直言，樓主壓力主要源於香港生活的壓抑，「未必關買樓事」。

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網民點睇：

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同場加映：父母留百萬作首期 20多萬買屯門公屋王VS綠表抽居屋 阿女問點揀【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

居於屯門田景邨的女生正考慮應否購入約200呎的公屋單位，指售價僅20多萬元，惟有家人認為應以綠表抽居屋，因有更大空間，且已預留百萬元付首期，令她不知如何選擇。（房委會網上圖片／01製圖）

帖文引起網上熱議，網民意見不一，有人認為20萬就可以有個安樂窩，根本不用考慮，但亦有人指居住環境沒有改善，認為留錢抽居屋更好▼▼▼

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同場加映：有樓阿妹同公屋仔拍拖 阿哥陰謀論：睺住我哋層私樓 惹網民激辯【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

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