公務員阿哥與女友月入5萬　欲買樓周圍借錢　細佬拒借30萬斷親情

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-06-02 17:00

不少香港人都想置業一圓「上車夢」，但夢想終歸是夢，本港樓價並非人人都能負擔得起。近日1名網民就在討論區發文，指任職公務員的哥哥和其女友正準備買樓結婚，惟只有40萬元積蓄不足以支付首期，他便向家人和親友借錢。樓主拒絕哥哥借款30萬元的要求，未料卻被罵「當冇咗我呢個細佬」，讓他既憤怒又心淡。

有網民發文指哥哥正準備結婚，惟手上積蓄不足以支付買樓首期，便四處向親友借錢。（《愛回家》劇照）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

網民在連登討論區以「冇錢咪學人買樓啦！」為題發文，指哥哥與其女友同為公務員，現時2人的月薪合共約5萬元，由於只有40萬元積蓄，打算買樓結婚也不足夠付首期，便周圍「打人情牌」向親友借錢，其中父親已經借出30萬元。樓主作為弟弟一樣無法倖免，終被哥哥開口借30萬元，更指自己與女友的薪金未來可達8萬元，必定有能力還錢，但樓主一口拒絕，「自己嘅事自己搞掂佢啦好心」。

樓主續指，借錢被拒後哥哥竟以兄弟情作威脅，並大罵「當冇咗我呢個細佬」，惟樓主態度堅定，更指「大佬啊！我做得嗰2、3年嘢，我都有我嘅目標夢想㗎！冇錢就咪學人買樓！又擺晒老豆老母上枱做你擔保人！」

樓主拒絕向哥哥借出30萬元，結果被罵「當冇咗我呢個細佬」，（《愛回家》劇照）

大批網民都支持樓主的決定，批評其哥哥不應該情感勒索，更認為家人之間的金錢糾紛最難處理，「你阿哥太老馮，以為你係細佬一定會幫硬，仲要唔幫就反面，佢都好自私下」，「咪借呀，屋企人錢最難追，到時佢要供樓，咪望佢會還錢」、「加到8萬要幾多年？人工未到8萬咪一世都還唔到錢」。不過，亦有部份網民指家人有困難時應「幫得就幫」，而且難保樓主的哥哥不會向親友以外的人借錢。

信和集團旗下黃廷方慈善基金有限公司及華人置業集團宣佈，共同捐出觀塘凱滙1個全新單位，樓面面積約449平方呎，價值約1,080萬元，將以抽獎形式送予已接種2019冠狀病毒病疫苗（「新冠疫苗」）的香港居民。

👇👇按圖看打疫苗抽新樓參加者資格👇👇

+ 4 + 4 + 4

同場加映：港男欲賣樓移民 阿叔勸供完再八折賣堂弟 網民：升值仲要平賣？

港男欲賣樓移民 阿叔勸供完再八折賣堂弟 網民：升值仲要平賣？