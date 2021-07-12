行雷閃電要熄電器？阿媽半夜嚇醒關冷氣機　阿仔狂呻：熱死人咩！

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-07-12 11:00

【行雷／閃電／電器／跳掣／避雷針】本港過去數日天氣炎熱，不少市民都要開冷氣才能入睡。有港男上周三（7日）在網上發文，表示晚上睡覺時突然行電閃電，母親被吵醒後立即關掉客廳冷氣機，並拔去所有電器的電源。樓主大為不解，在床上熱得難以入睡，慨嘆說「真係被佢激死，而家邊有人仲會咁做？」。

炎炎夏日不少人都會開冷氣睡覺，但有網民指其母親在發現行雷閃電時，竟關掉所有電器。（GettyImages）

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樓主在香港討論區以「老母話行雷閃電要熄冷氣，成晚都瞓唔好！」為題發文，指上周二（6日）深夜突然行雷閃電，母親被吵醒，隨即起床關掉客廳的冷氣機，「咩電器都熄晒」。樓主稱，由於自己房間的冷氣機壞機，晚上睡覺只能靠客廳的冷氣傳入房間，直言「佢咁搞一搞，成晚都瞓唔好，熱死人咩！」。

樓主指其房間的冷氣機壞機，只能靠客廳的冷氣才能入睡，惟半夜遭母親關掉，認為行雷閃電時開電器太危險。（資料圖片）

樓主在文中引述母親解釋，指行雷閃電期間，必須拔掉屋內所有電源，以及關掉所有電器，否則非常危險，「真係被佢激死，而家邊有人仲會咁做？」。

帖文一出立即引來網民熱議，不少人問道家中雪櫃和風扇等電器是否也被樓主母親關掉，「雪櫃有冇拔插頭？」，並認為在香港居住，大部份大廈都有避雷針，相信不會有危險，「村屋先有可能，高樓大廈邊有可能，有避雷針」。

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