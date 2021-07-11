46歲徐若瑄接種第2針莫德納疫苗現副作用　自爆退燒秘方係飲呢啲

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-07-11 16:30

【新冠疫苗／減輕／預防／發燒／椰子水】46歲「不老女神」徐若瑄（Vivian）周五（9日）於instagram帳戶貼出相片，表示已在新加坡接種第2劑莫德納（Moderna）疫苗，直指打針後一度感頭暈，幾乎於洗手間撞到頭。Vivian指打針翌日出現發燒、胸悶、全身酸痛疲倦等副作用，隨即服用止痛藥及卧床休息。她又分享朋友推介的「退燒秘方」，表示3日內共喝了6個椰子水，加上多喝水、足夠休息及補充魚油和維他命C等保健方式，成功熬過「大魔王」症狀，貼出自拍宣布：「鋼鐵V充電完成！」

徐若瑄（Vivian）周五（9日）於instagram帳戶貼出相片，表示已在新加坡接種第二劑莫德納疫苗。（徐若瑄ig圖片）

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與家人身處新加坡的徐若瑄周五貼出相片，指自己已完成第2劑莫德納疫苗注射，直指自己是「特別怕針的人」，感覺第2針「比較痛一點」。她指醫護人員吩咐打針後3天不可飲用含酒精的飲品，1星期內也不能激烈運動，「所以我準備耍廢1星期，不跑步不重訓，應該會胖1公斤」，又笑言要向兒子請假，「我要跟小子請假2天」。

徐若瑄直指打針後一度感頭暈，幾乎於洗手間撞到頭，翌日更出現發燒、胸悶、全身酸痛疲倦等副作用。（徐若瑄ig圖片）

Vivian其後貼出相片，稱打完針當日已出現副作用，一度感到非常頭暈，「打完疫苗暈暈的，一到家洗手時，頭還撞到流理台，之後就一直躺在床上，不想下去了」。至接種後第2天，她起床便感到發冷、「摸腳底有點冰」，量體溫後發現發燒至38度，只好吞下止痛藥及飲用大量清水繼續休息，「除了微發燒以外，就是小胸悶、全身疲憊倦怠微酸痛，打針的那隻手臂痛的抬不起來」，不過她也指症狀全屬正常反應，呼籲粉絲及即將接種疫苗的人毋須過分擔心。

徐若瑄表示，友人推介她於接種疫苗前後飲椰子水，稱有助減少發燒機會，故除了服藥及飲清水外，她3天內共喝了6個椰子水。（徐若瑄ig圖片）

她之後於限時動態表示，友人推介她於接種疫苗前後飲椰子水，稱有助減少發燒機會，故除了服藥及飲清水外，3天內共喝了6個椰子水，直言：「狂補水就對了！」另外她也貼出浴室的相片，指淋浴也是降溫的好方法，並親切教粉絲接種疫苗前後要補充魚油及維他命C，以助身體盡快復原。

第3天早上，Vivian貼出「鋼鐵V大復活六連拍」，表示經過一輪休息後感到身體已復原。（徐若瑄ig圖片）

至今日早上，Vivian貼出「鋼鐵V大復活六連拍」，表示經過一輪休息後感到身體「好多了，熬過第2天的大魔王通常就過關了」，相中可見她手持椰青正在飲用，擺出多個表情，似乎精神不錯。對於有粉絲溫馨提醒她不應飲用過量椰子水，她亦親民回應：「天然的東西，1天2顆不算過量，應該不至於造成不好的影響。」

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