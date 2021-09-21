疫苗優惠抽獎｜信和更改抽凱滙第2輪條件！一個原因更易達標？

【疫苗接種優惠著數／打針優惠著數／打疫苗抽樓 ／抽獎／參加登記資格】為提高新冠肺炎疫苗接種率，港府正推動「全城打疫苗」，而商界各出招數幫助「谷針」，除了打針抽獎送千萬元觀塘凱匯單位，還有免費搭港鐵、送機票、海洋公園及迪士尼等，而一田、莎莎SASA、華懋、國泰、3香港等都宣布推出優惠。最新信和千萬元觀塘凱匯單位第二輪抽獎決定更改條件，並推出專為70歲長者而設的抽獎。

以下一文盤點各項接種疫苗後的優惠，「只有想不到，沒有做不到」。



疫苗抽獎結果一覽、不斷更新｜新鴻基、恒基、總商會、SASA、永安百貨、媒氣公司｜附領獎方法＋期限

請按此看各疫苗抽獎登記連結｜豪宅、總商會、華懋、長江集團、新地會｜附提高中獎機會方法

信和加碼抽樓改條件 再推總值200萬元免找數簽賬額予70歲及以上長者



信和加碼抽凱滙更改條件如下▼▼▼

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根據原本條件，需要於9月30日前全港接種至少一劑新冠疫苗人數達500萬，才會進行第二輪千萬元觀塘凱滙豪宅抽獎，但信和今日（9月21日）表示，會延後第二輪抽獎活動終極大獎的截止登記日期至2021年11月30日，即條件改為11月30日前全港有500萬或以上人口已接種至少一劑新冠疫苗，凡年滿18歲並已接種疫苗的香港永久居民均再有機會贏得凱滙一房住宅單位，意味限期延長後達標機會增加。該凱滙單位樓面面積約468平方呎，價值約港幣1200萬元。

另外，黃廷方慈善基金將捐出200份每份價值港幣1萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額，以抽獎方式送予70歲及以上已接種疫苗，於2021年11月30日或之前已於香港接種至少一劑新冠疫苗而年滿70歲的人士，並持有有效香港身份證香港居民（永久居民及非永久居民），均符合資格參加抽獎，合資格人士可於2021年10月8日上午9時至2021年11月30日下午5時30分期間登記抽獎，詳情稍後將於活動網站﹙www.vaccinationluckydraw.hk﹚公布。

領展推接種疫苗即送一公斤金鳳香米＋接種疫苗$5000現金券大抽獎



領展表示，為鼓勵市民接種新冠疫苗，會與公務員事務局合作在9 月2日（星期四）於樂富廣場提供疫苗接種外展服務，為市民免費接種復必泰疫苗，並會向接種者送一公斤金鳳香米；另外，領展亦會在9月1日推出大抽獎，有機會獲得5000元現金券。

領展打針送米、$5000現金券抽獎參加方法、登記及截止日期如下▼▼▼

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領展抽獎登記連結請按此（9月1日開始登記）

富豪酒店集團一年免費住宿大抽獎，即睇參加方法、截止日期▼▼▼

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富豪酒店集團大抽獎登記連結請按此

宏利抗疫大抽獎三重賞＋100萬港元保費代用券抽獎，即睇參加方法、登記資格、截止日期▼▼▼

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宏利抗疫大抽獎三重賞登記連結請按此

另外，宏利亦推出100萬港元保費代用券抽獎，名額100個，2021年9月12日晚上11時59分截止登記。參加者須於2021年9月12日或之前年滿18歲並持有香港居民身份證，並在2021年8月31日或之前及2021年9月23日或之前，在香港分別完成接種第一劑及第二劑疫苗。得獎結果將於9月30日公布。

宏利100萬港元保費代用券抽獎登記連結請按此

中華廠商會$100萬簽賬額大抽獎，即睇參加方法、登記及截止日期、增加抽獎次數方法▼▼▼

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嘉民集團送Tesla等百萬元獎品，即睇參加方法、登記截止日期、領獎期限▼▼▼

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希慎一連4個星期大抽獎送Staycation套票、Apple Watch等，即睇參加方法、登記及截止日期▼▼▼

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希慎疫苗大抽獎網站請按此

新鴻基加推新地會日日有獎抽，包括Samsung Galaxy S21 Ultra 5G及2000餐飲現金券等，即睇參加方法、登記及截止日期▼▼▼

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新鴻基加推新地會日日有獎抽登記連結請按此

戲院商會推「全年免費睇戲」抽獎，即睇參加方法、登記及截止日期▼▼▼

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戲院商會抽獎登記連結請按此

信和再推抽獎送$20萬獎學金，即睇參加方法、登記及截止日期▼▼▼

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信和抽獎送$20萬獎學金登記連結請按此（9月2日早上9時開始）

永安百貨180萬元禮券大抽獎參加方法、截止日期▼▼▼

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永安百貨180萬元禮券大抽獎網站請按此(參加抽獎須把抽獎券投入指定抽獎箱)

7月30日最新優惠！信和加碼送多一間1200萬元凱滙單位，須先符合一個條件▼▼▼

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參加抽樓方法、13大申請須知▼▼▼

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打針抽千萬元觀塘凱匯單位登記網址請按此

7月20日最新優惠！中國人壽海外接種雙重賞、長江集團及李嘉誠基金會$2000萬禮券抽獎、金銀業貿易場$1萬金牌抽獎▼▼

接着看「重點優惠」：包括千萬元豪宅抽獎參加資格、免費搭港鐵、迪士尼及海洋公園優惠▼▼▼

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7月15日更新優惠！會展開心大抽獎、東瀛遊日本旅行抽獎、中信股份149萬元禮品大抽獎，送日本7人車待、莎莎SASA 100萬元現金券大抽獎▼▼▼

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7月6日更新優惠！金記冰室一世免費食、希慎疫苗加碼賞、D2 Place 抽獎、香格里拉一年免費酒店住宿▼▼▼

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6月17日更新！包括新民黨百萬元大抽獎詳情、總商會3000萬元抽獎送房車、送港鐵全年車票、送機票、黃金商場優惠等▼▼▼

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6月15日更新優惠！包括怡和集團送Benz、永義集團買樓折扣、宏利香港保費代用券、中銀人壽免費接種前健康評估▼▼▼

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6月11日更新優惠！包括星夢郵輪大抽獎、煤氣公司10,000元購物禮券、亞洲保險優惠、帝盛酒店免費住宿▼▼▼

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6月9日更新優惠！包括保誠抽獎送10年醫保、新民黨百萬元獎品大抽獎▼▼▼

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6月8日更新優惠，包括長江集團、李嘉誠基金會送2000萬元禮券，更可以買樓；恒基大抽獎送足金60両及現金券、英皇送20000張戲飛及「尚‧珒溋」折扣等▼▼▼

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6月7日更新優惠，包括新地日日抽iPhone 12，以及領展抽現金券及家庭電器▼▼▼

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6月4日更新優惠！包括3香港推出送iPhone 12 Pro、手機折扣等、送Tesla Model 3 Long Range電動車、恒隆送電子禮券及香格里拉免費住酒店一年等▼▼▼

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6月3日更新優惠，包括一田購物折扣、莎莎SASA現金券抽獎、華懋如心酒店豪華套房Staycation等，看清有什麼參加資格▼▼▼

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其餘優惠，包括送口罩、抽現金、送機票、送股票等▼▼▼

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以上優惠只供參考，仍有待商界公布詳情，實除可能仍有變動。

▼港府「谷針」新招：已打疫苗好處 vs 未打疫苗限制▼



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太古地產助谷針 接種疫苗市民可參加抽獎 贏一萬元商場現金劵