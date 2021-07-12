男友寧打機唔傾電話　女友挑機：畀$8000就妥協　戶口即收呢個數

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-07-12 21:00

被女友強迫講電話分享生活細節，相信是戀愛中的男士都曾遇過的「甜蜜負擔」。有台女近日就大呻，指遠距離戀愛的男友與她交往後常常只顧打機或睡覺，未能實現「每晚通話30分鐘」的承諾。她一怒之下向男友提出「給我8000我就一個月不跟你吵講電話」，滿以為對方會明白她的感受，沒料男友一口答應，當天更立即轉帳1萬作為不談電話的「等價交換」。台女收錢後頓時心情複雜，「一方面覺得很爽有1萬塊，一方面覺得他這麼不喜歡跟我講電話嗎？」

台女抱怨男友常常不與她講電話，一怒之下提出「付錢妥協」，沒料對方即日轉帳。（《藍色海洋的傳說》劇照）

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該名台女以「男友匯1萬元給我」為題於Dcard討論區發文，表示正與男友遠距離戀愛，兩人早有「睡前要講電話至少半小時」的習慣，但近日男友卻頻頻以打機或睡覺的理由拒絕，「還說跟我講話都好想睡覺，不知道為什麼」。由於「long D」的關係，她直言若男友不講電話，根本難以得知彼此的近況，又指無論何時，只要男友致電她亦會即時接聽，「不管我原本在洗澡、吃飯、跟朋友聊天、看書、打掃，都會馬上停下來接電話」。

台女覺得情況愈見嚴重，故認真與男友表達不滿，「他應該也被煩到受不了，就說不然買禮物給我不要跟他吵」。她聞言即向男友「挑機」，提出「給我8千（新台幣，約2218港元）我就一個月不跟你吵講電話」，認為對方不會答應。

台女抱怨全文：

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沒料當日稍後她便收到男友轉帳過來的1萬元（約2772港元），隨即感到心情非常複雜，「我真的傻眼，寧願給我1萬塊也不想跟我講電話？一方面覺得很爽有1萬塊，一方面覺得他這麼不喜歡跟我講電話嗎？明明交往的時候就答應我了」。她續指，男友曾自爆會致電與女同事聊天，令她更感「吃醋」，只好向網民求教：「大家覺得我要：繼續堅持要講電話，1萬還給他、這1萬塊爽花不要理他，或是去跟別的男生聊天？」

收到男友轉帳後，台女直言心情複雜，不知如何面對。（《藍色海洋的傳說》劇照）

帖文引來網民熱烈討論，不少人也認為台女花太多時間於男友身上，建議她以其人之道還治其人之身，「你可以對他冷淡一點，讓他知道妳一個人也很好，搞不好他就會覺得妳不黏了，很想你，然後反過來黏妳」、「這一兩個禮拜妳就稍微冷淡一點，人是犯賤的，等你不黏他的時候他就會自己黏了」。

不過也有網民指出，台女及男友的價值觀也有問題，直指兩人要好好溝通才能繼續相處下去，「他寧願用錢換取他一個月的安靜，這感情真的有值得再繼續下去嗎？」、「雖然妳說很後悔，但是說出付錢這種話真的是非常讓人傻眼。如果他無心，妳等的很累也沒有必要從他身上卡油，沒結婚雙方都沒有義務責任做任何事情」、「如果樓主很在乎約定的話，拿到1萬的當下應該是爆氣而不是覺得很爽吧，1萬就可以讓你自己的堅持打破了嗎？」。

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