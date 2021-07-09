女友迷《大叔的愛》突問劇情　男友亂答被鬧唔認真睇劇　下場超慘

撰文： 凱薩琳 最後更新日期： 2021-07-09 17:57

【ViuTV / 大叔的愛 / 黃德斌 / Edan呂爵安 / Anson Lo盧瀚霆】ViuTV電視劇《大叔的愛》掀起全城熱話，全港市民晚晚追劇，不少人夫已經在網上哭訴家中另一半為了煲劇而冷落自己，日前有港男在討論區透露女友也是該劇粉絲，更熱烈討論劇情，樓主坦言只是陪伴女友追劇，怎料女友煲劇時突然問他「你覺得田田最後會同邊個一齊？」，樓主不上心隨口回答即惹「殺身之禍」，女友嬲爆說他不陪她看劇所以不會煮飯給他吃，讓樓主大呼無奈。

港男指女友近日迷上追看《大叔的愛》，不時討論劇情，有次港男不上心隨口回答即惹「殺身之禍」。（《大叔的愛》劇照）

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《大叔的愛》的熱潮席捲全港，更成功在網上帶起無數討論，成為網民熱議的話題。日前（7日）有男網民在香港討論區發帖，表示同居女友也是《大叔的愛》的粉絲，不時討論劇中情節，樓主直言自己不熱衷此劇但會陪伴女友一起觀看，沒料女友突然就關鍵劇情問樓主意見，樓主心不在焉隨便回答，其答案立即惹怒女友，更引來悲慘下場。

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港版《大叔的愛》熱爆引起熱烈討論，劇中大量場景神還原日劇經典情節。（ViuTV《大叔的愛》劇照）

樓主激嬲女友後急問網民如何應對，網民笑言沒想到不認真看電視也是罪，女友的要求未免太高，有些人索性建議樓主分手，「大家食飯都唔一定食同一碟同一款飯啦，你女友太小朋友了」。樓主及後留言補充，表示女友已致電給他道歉，更約他食晚飯，不過亦設下條件，「佢話我要睇返晒咁多集我先會真係原諒我」。

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5個原因令黃德斌反成《大叔的愛》最大看點

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原文：大叔的愛｜黃德斌HeHe演出獲激讚 5大原因搶盡Edan/Anson Lo風頭