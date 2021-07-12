台男揭女友網上銀行轉帳備註欄偷情　第三者露骨情話：把寶貝吃掉

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-07-12 23:00

偷情也能跟網上銀行拉上關係？有台男在討論區上發文，指自己與女友互相得知對方的手機密碼，近日發現女友的網上銀行有大量轉帳交易，初時女友指是疫情期間出售家中無用東西的收入，但台男心想「包包要賣的也沒幾個」，收款紀錄卻十分多。加上女友交收時打扮漂亮，又訛稱自己早已回家，令他再也忍不住認真查看轉帳紀錄。台男最後發現，可疑轉帳交易備註欄其實是女友與第三者的秘密聊天區，更曾有情慾對話如「愛寶寶你好棒不會撐痛我」，令他感慨指「我真的不知道要怎麼愛她了」。

台男在討論區上發文，指發現女友以網上銀行轉帳的備註欄與第三者偷情。（GettyImages）

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台男在Dcard討論區上以「女友用金錢交易來偷吃」為題發文，分享發現女友以網上銀行轉帳功能與第三者偷偷聯絡的經過。他指與女友拍拖已經3年，同居也超過2年，大家都有對方的手機密碼及可以用Face ID登入，「彼此都沒有秘密，能互相看聊天內容，彼此都很愛對方」。

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台男在月初已經發現女友手機有大量轉帳紀錄，他曾問女友「怎麼會有那麼多交易」，女友解釋是「有些包包在蝦皮（拍賣網）要賣」。當時台男也相信對方，但後來也好奇「包包要賣也得也沒幾個」，女友又不是做批發商，轉帳紀錄卻多得誇張，「重點是為什麼她要換款給其他人？而且互相匯款的時間還很接近」。

至數天前女友表示要回家去，但台男卻發現女友打扮漂亮，她指是因為回家前順便交收，買家想看她穿上該套衣服，如果喜歡就會購買。台男認為事情並不簡單，因為女友平日不會無故回家，他於較晚時分打給女友，發現未能接通，所以改為致電女友家，惟女友家人指她還沒有到家，令他「心涼了一半」。事後女友於約10時半回電，指自己當晚10時已經回到家，當時正在洗澡所以聽不到電話，又說「今天好累，先睡囉」便結束對話，揭穿女友說謊的台男直指當晚完全睡不到覺。

台男表示，當晚他根本不得好眠。（GettyImages）

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翌日台男趁機查看女友手機，發現她的蝦皮賣場根本沒有面交要求，同時又收到一筆轉帳，所以就仔細查看。當他點擊轉帳詳情後，立即發現女友一直以網上轉帳方式與第三者對話，內容除了一般的「睡不着在想你」、「寶貝睡了嗎」外，還包括疑似與性有關的露骨情話，如「寶貝晚安我不會像他把你撐痛喔嘿嘿」、「後天Citizen把寶貝吃掉」、「寶寶晚安啦明天給你好看」。

台男揭發女友偷食後，指雖然自己尺寸較大，但女友如果覺得痛「為什麼不跟我說呢」，自己亦有好好為她放鬆。台男指明白自己行為侵犯了對方私隱，「但是平常也是她在看我手機，而且還會限制我不能追蹤女生，還要我拍照不能露出肌肉，這些我都聽她的了」，反而自己很少查看女友手機。台男表示，現時已經不知道可以如何再相信女友，但自己仍然很愛她，「打開潘朵拉盒子的摩斯密碼後，我真的不知道要怎麼愛她了」。

網民留言表示，看完帖文也覺得女友的創意難以置信，「偷吃看過很多，但用網銀的我還是第一次看到，拍拍兄弟，你雖然很慘但真的有點好笑」，「以為蝦皮已經是最誇張，沒想到網銀也可以」、「這招真的很高招欸，偷吃好累哦，感覺她還是很愛你才會用那麼麻煩的方式」、「好扯，網銀竟然當作通訊軟體使用」。網民們亦都極力勸喻台男應該分山，因為2人之間的關係已經難以修復。

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