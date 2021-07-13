𨋢門狂撳掣都唔關竟是肚腩遮住感應器　同事大叫「縮肚啦」勁尷尬

身形肥胖竟然會引起坐升降機時的尷尬事！最近有網民在討論區上分享，指於上班即將遲到時剛好遇到升降機的最後一個位，但感應式的𨋢門不斷狂按都沒有反應，直至有同𨋢的同事大叫「你個肚腩阻住咗道門呀！縮肚啦！」，樓主縮肚之後𨋢門就立即關上，令他非常尷尬。樓主直言感到被羞辱，還問事件「如果擺上平機會，佢哋會唔會受理？」



樓主因為身形問題而影響升降機門關上，最後引發尷尬事件。（GettyImages）

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樓主在香港討論區上發文，指上班時剛好遇上升降機還有最後一個位，於是立即衝入𨋢，但𨋢門無論如何都關不上，最初還以為是升降機故障或有保安在外面按住𨋢門。此時同事突然大叫，指樓主的肚腩妨礙了感應式的𨋢門，令他十分尷尬，而且在他縮肚後𨋢門還真的成功關上，情況就更加尷尬。樓主指現時香港似乎沒有與身形相關的歧視法例，但認為同事明顯是想羞辱他，問網民向平機會投訴會否受理。

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有網民認為，樓主遭遇雖然難受，但「事實就係事實」，「最多大聲啲，算啦，啖氣落咗就無事」。另外亦有人笑言，樓主可以考慮尋求律師意見，「你試下搵律師搞搞」。

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