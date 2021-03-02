麥當勞姜濤姜B餐｜姜糖為偶像閃卡狂食$80餐　港媽：想儲卡又怕肥

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-03-02 13:00

【Mirror / 巨無霸 / Big Mac Bacon /急口令】麥當勞最近推出「姜B餐」，成功在姜濤粉絲之間引起熱議！有姜濤粉絲網民在討論區留言，指自己本身正在減肥，但又希望可以吃「姜B餐」，藉此收集隨餐附送的姜濤閃卡，因此感到非常糾結，「又要食麥記先可以抽（卡），但係食麥記又會肥」，發帖問其他人有沒有方法可以抽卡卻不需要吃麥當勞餐。

麥當勞近日推出姜B餐，引起姜糖哄動！（麥當勞網頁圖片）

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姜濤與Stanley（邱士縉）早前為麥當勞開Live，姜濤在直播期間透露自己曾在麥當勞任職後廚，更在Live中從廚房挑選出自己最愛的食物組成姜B餐。姜B餐推出後，立即引來姜糖們的追捧，皆因姜B餐有得食有得玩，不但隨餐附送3張姜濤閃卡，掃瞄卡上的QR Code更會出現不同打扮的虛擬姜濤，擺出不同Pose拍照！

【點擊下圖放大即睇網民分享使用QR Code後的拍照效果！▼ ▼ ▼】

有網民在香港討論區發文，指自己正在減肥但又想吃姜B餐，「明知到80蚊入面有40蚊係買嗰3張姜濤咭，但係作為姜濤Fans嘅我又好想要，但係又要食麥記先可以抽，但係食麥記又會肥」，希望網民可以提供不吃麥當勞餐但仍然可以拿到姜濤卡的方法，同時又問其他人附送的姜濤卡「靚唔靚」，「唔靚嘅我可以死心」。網民們留言建議不少方法給樓主，例如「食埋先減肥」、「買完畀人食囉」、「我怕肥，叫咗Friend幫我食」、「啲卡遲啲上Carousell應該有得買」等等。

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另外在親子王國討論區上，亦有網民發文討論姜B餐。有人指自己是第1次食麥當勞，大讚掃瞄QR Code後出現的虛擬姜濤「好好玩」，亦有人表示自己同日買了2個姜B餐，「其中一個請同事食，今晚再食姜B餐做晚餐」。