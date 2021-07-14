巴西男去海灘玩　醉酒落水小便被鯊魚咬斷手及陽具　失血過多慘死

去海灘見到告示牌應該份外留神，更不要大量喝酒！巴西發生一宗恐怖意外，51歲男子山度士（Marcelo Rocha Santos）於上周六（10日）和朋友到海灘附近喝酒聊天，喝醉後竟走入海中，最後被鯊魚咬成重傷，其中1隻手被啃食，部分生殖器及大腿被咬走，最終山度士因失血過多而死。有現場人士指，因為該海灘沒有廁所和浴室，當時山度士和另1人要走到海中小便，未料他被鯊魚襲擊，令海岸滲入鮮血變成「一片紅」。



巴西51歲男子Marcelo Rocha Santos去海灘玩時落水小便，結果被鯊魚襲擊。（「Marcelo Rocha Santos」fb圖片）

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事件發生於巴西伯南布哥州（Pernambuco）的熱博阿陶市（Jaboatao dos Guararapes），山度士在本月10日下午2時左右，和朋友到「Piedade」 海灘遊玩。當地傳媒指，他飲醉後因為急尿和另外1人走入海中小便，未料被鯊魚襲擊。據市民拍攝的片段，山度士被人拖上岸時已經失去氣息，他被鯊魚啃食了1隻手、大腿附近被咬掉一大片，深至見骨，褲子被扯至幾乎脫落。山度士送院後證實死亡。

當地傳媒指當天有救生員在場，山度士落水時天色轉陰，海面捲起大浪，在場人士Edriano Gomes指，山度士和他的朋友Glazier Ademir Sebastiao走入海中，他見到山度士突然痛苦掙扎，「水中有很多血」，只有他的朋友安全逃離水中。

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Sebastiao聲稱該海灘沒有浴室，所以他們要落海小便，山度士之前一直在和朋友喝酒，「我在他（山度士）身邊，水深及腰」，其實2人未有走到深水區。民眾發現海面「染紅」後馬上將山度士拖至岸邊，發現他已不省人事，目擊者沒看到襲擊他的是什麼鯊魚。巴媒指，襲擊山度士的鯊魚可能是鬥牛鯊（Bull shark）或虎鯊（Tiger shark），由於該沙灘是完全開放，外圍也沒有珊瑚礁保護，是鯊魚出沒的熱點。每年這個季節鯊魚頻繁出沒，海灘設有許多告示警告民眾千萬別下水，但據報當值救生員未有阻止山度士和朋友下水，甚至未有發現他們下水，直至海岸染成紅色變成「血湖」才知出事。

醫院表示，山度士身上沒有因抵抗而造成的傷痕，死因是失血過多，他的部分身殖器官、腹股溝也被咬去，手臂被咬斷。山度士的家人已於周一安排葬禮，據悉除了其現任妻子，山度士和前任妻子育有3名孩子，他的妻子拒絕受訪。

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當地傳媒指該海灘是鯊魚出沒熱點，有許多告示警告別落水。（G1新聞截圖）

山度士的姪女Jaqueline Cabral告訴當地傳媒，叔叔平日根本不會去那個海灘，家人們會去更遠的海灘玩，因為他們知道該海灘有鯊魚出沒。上周六晚叔叔下班後和朋友一起去海邊消遣，由於出事海灘離其工作地點很近，他和朋友打球和聊天後才走到海邊，未料最終釀成這宗恐怖意外。

據當地統計資料，自1992年開始，伯南布哥州海岸出現了65宗鯊魚襲擊事件，導致25人死亡。

（綜合）