邊看前度女友照片邊自慰　男友稱「只是一時的發泄」　台女感心寒

前度經常都會成為情侶關係的暗湧！有台女在討論區上發文，指與男友拍拖初期2人性事頻繁，至今關係持續約2年卻發現男友經常到廁所自行解決性需要，其間更曾打開與前女友的合照。台女知道後即覺反感，男友曾經解釋「只是一時的發泄而已」，但台女覺得更加心寒，問網民應該如何處理。



台女在討論區上發文，指男友邊看前度女友照片邊自慰，令她覺得十分嘔心。（GettyImages）

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台女在Dcard討論區上發文，講述男友於手機一邊看前度女友的照片一邊自慰情況。台女說她們平時都會互相看大家手機，有時更會以對方瀏覽紀錄開玩笑，但最近發現男友去洗手間自己解決，而且都會把瀏覽紀錄刪除，令她內心生疑。直至有次她發現男友從洗手間出來之後，看的是Google相簿中幾年前的照片，在追問之下終於令男友招認看的是前女友的照片。

事後女友將男友趕了回家，直至隔天早上男友才向她傳訊息：【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



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台女與男友傳過數個訊息之後，只覺得男友的解釋如「只是看看而已」及「只是一時的發泄」反而令她更加心寒，更認為男友不明白她有多麼生氣及難過。台女認為，自己難以跨過這一關，所以問網民們如何處理。

網民們都表示男友看前女友的照片自慰難以接受，「看前女友完全不行欸」、「看誰都可以，看前女友到底是想幹嘛？」、「前女友No！看前女友心理真的會不舒服」、「正妹這麼多不看，偏偏要看那個唯一不能看的女生？」。網民們更建議台女分手，「妳自己要好好想想就算這件事原諒他了，妳往後會不會有陰影」。

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