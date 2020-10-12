自慰影響發育？數學計出每週能射精次數　台醫生教這幾招「戒J」

男生們一進入青春期便開始「探索自我」，對於性產生好奇，也有排解壓力的方式。不過很多人疑惑，打手槍是否會直接影響身高，台灣泌尿科醫師邱鴻傑在Youtube頻道《健康多1點》時表示其實並不會，但是如果影響到正常的生活，就可能長不高。

👇👇👇打飛機會影響發育嗎？點圖看台灣醫生怎麼說👇👇👇

+ 11 + 11 + 11

邱鴻傑指出，男生在進入青春期過後，開始產生性慾、性摸索時期，自然而然就會學會「自慰」。適度的打手槍會讓人產生愉悅感、心情更放鬆，也不會影響到隔天的精神。但手槍應該打幾次、頻率多少，並沒有醫學研究探討它。個人的身高其實受多基因遺傳、環境因素、環境荷爾蒙、生長激素影響，打手槍並不會直接影響到這些因素。

邱鴻傑進一步解釋，如果是過度的DIY影響到正常的生活，好比熬夜打手槍，晚上影響到正常的睡眠作息、影響到生長激素的分泌，就可能間接影響身高。若有過度自慰的問題，建議以運動等方式來排解能量，以及培養其他興趣來轉移注意力。

+ 6 + 6 + 6

台灣嵩馥性健康管理中心主任童嵩珍曾接受《ETtoday健康雲》採訪時分享，只要將年齡的十位數字乘上9，每週能射精的次數就一目了然。以20多歲男性為例，即為「2*9＝18」，十位數為週，個位數則為次數，因此就是1週8次；30多歲男性則為「3*9＝27」，則為2週7次；隨著年齡的上升，因體力與其他健康因素，射精的次數也跟著減少。但此公式不適合20歲下的年輕人使用，至於適合每個人的射精次數，仍以「射精隔天不覺得累」為主。