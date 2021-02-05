兒子沖涼15分鐘在自慰嗎？好奇父母狂敲門　這張現場照令網民欽敬

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-05 14:30

洗澡時間應該要多久才算正常？一名台灣男網友在Facebook發文分享，每天晚上只要自己在浴室洗澡超過15分鐘，就會被父母瘋狂敲門叫他快出來，因為被懷疑佔用浴室「DIY」。浴室門一開，現場照片卻讓網友傻眼笑翻，直說用到的「工具」未免太多。

該名男網友在「爆廢2公社」發文，說每當自己晚上洗澡一超過15分鐘，就會被父母突然猛拍門要他趕快出來，被迫打斷洗澡時的樂趣。而父母心急的原因也相當奇葩，竟是因為擔心原PO佔用浴室，趁著洗澡的時候DIY。不過他隨即解釋，自己只是「童心未泯」，並曬出事後照讓一票網友全看傻眼。

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網友搞笑回應「不要用這個擺設掩蓋事實」、「原來高手在洗手間」，不禁讚嘆「男生們的快樂就是這麼簡單」。也有務實派的網友認為，疊這個應該得花不少時間，若這麼有閒可以幫忙洗一下浴室。還有網友表示自己相當容易流手汗，鍵盤滑鼠旁偶爾堆著用過的衛生紙山，也常被哥哥懷疑。

其他人看到如此有趣的經驗，也分享自己曾經把家裡的浴缸當溜滑梯，卻不慎把浴缸弄破一個大洞。過程中一度身體包著浴巾衝出門，想找膠帶封住破孔卻徒勞無功，「那天洗澡我在廁所待了三小時....」。

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